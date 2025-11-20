Preocupa a Nuevo León ‘cifra negra’ de violencia contra las mujeres

México
/ 20 noviembre 2025
    Preocupa a Nuevo León ‘cifra negra’ de violencia contra las mujeres
    A pesar de que los delitos de violencia familiar han descendido un 17% y los feminicidios un 90% en la entidad, Nuevo León no se siente satisfecho con estas cifras, aseguró Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres FOTO. CORTESÍA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destacó que hay una disminución en la tentativa de feminicidio, aunque aún la tendencia de este delito ha aumentado en los últimos años

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de que los delitos de violencia familiar han descendido un 17% y los feminicidios un 90% en la entidad, Nuevo León no se siente satisfecho con estas cifras, aseguró Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, este jueves.

En rueda de prensa, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la funcionaria estatal dijo que existe una “cifra negra” de delitos contra las mujeres que no se denuncian.

TE PUEDE INTERESAR: Según la ONU, en México más de 10 millones de mujeres han sido víctimas de la violencia digital

“De la reducción de delitos que hay en Nuevo León en todos esos ámbitos no nos sentimos satisfechos, porque siempre hay cifras negras que están detrás de situaciones en familias que no reportan, o mujeres que no denuncian y por eso siempre invitamos a que se fortalezca la cultura del reporte, dijo.

Mencionó que al corte de octubre se tiene una reducción del 17 % en violencia familiar, un 90% menos de feminicidios y 13% los delitos sexuales.

“Esas cifras no son significativamente suficientes porque con que haya un solo feminicidio, con que haya un solo caso de violencia familiar, o violencia sexual, o cualquier ataque contra las mujeres, necesitamos seguir fortaleciendo las líneas de acción, de atención y la coordinación con todos para poder erradicar la violencia contra las mujeres, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Privan de la vida a madre de familia y su hijo de 8 años en ataque armado, en NL

Añadió que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los delitos contra las mujeres en la entidad han bajado en el último año.

Dijo que si bien los feminicidios habían bajado un 90%, en los últimos días se registraron dos casos: “Hace tres días hubo dos feminicidios”, indicó.

Añadió que, aunque la tentativa de feminicidio ha bajado, la verdad es que en los últimos años ha ido al alza.

“Ese 17 por ciento a la baja de tentativa, pero que ha aumentado en los últimos años, es decir ha tenido una tendencia a aumentar; es positivo desde el punto de vista desde que si es tentativa y no fue feminicidio, pues que bueno que no llegó a ser feminicidio”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a dos jóvenes por ataque a bar en el que murieron tres mujeres, en Nuevo León

Por otra parte, la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León resaltó que, en los refugios del estado, se han atendido a más de 300 mujeres, víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, además de que se han brindado 21 mil servicios consistentes en atención psicológica, jurídica, nutricional, de trabajo social y alojamiento.

Temas


Feminicidios
Mujeres
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Secretaría De Las Mujeres

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia