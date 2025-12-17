Por el Plan Michoacán, militares patrullan las huertas de aguacate y limón

Como parte del Plan Michoacán, instancias federales llevaron a cabo patrullajes e inspecciones a pie en huertas de aguacate y limón en siete municipios del estado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los operativos buscan robustecer la seguridad y brindar tranquilidad a los sectores productivos locales.

“Se realizaron patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro”, informó el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

En su mensaje, destacó la incautación de 164 cartuchos, 6 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.

Entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre, añadió, con el plan se han concretado la detención de 213 personas y el aseguramiento de 83 armas de fuego, más de 9 mil cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos y 152 artefactos explosivos, así como 53 kilos de material explosivo.

En el mismo periodo se decomisaron 763 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de precursores químicos, y la inhabilitación de 13 campamentos delictivos y 33 tomas clandestinas.