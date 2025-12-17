Por el Plan Michoacán, militares patrullan las huertas de aguacate y limón

México
/ 17 diciembre 2025
    Por el Plan Michoacán, militares patrullan las huertas de aguacate y limón
    Entre los resultados más relevantes se reportó el aseguramiento de munición, equipo bélico, ocho dispositivos explosivos de fabricación casera y cuatro unidades motrices. FOTO: REFORMA

Según el informe oficial, estas acciones están orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y generar un entorno de confianza para las actividades productivas de la región

Como parte del Plan Michoacán, instancias federales llevaron a cabo patrullajes e inspecciones a pie en huertas de aguacate y limón en siete municipios del estado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los operativos buscan robustecer la seguridad y brindar tranquilidad a los sectores productivos locales.

TE PUEDE INTERESAR: Desde triunfo de AMLO, Morena y la 4T han reformado 106 artículos de la Constitución

“Se realizaron patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro”, informó el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

En su mensaje, destacó la incautación de 164 cartuchos, 6 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.

Entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre, añadió, con el plan se han concretado la detención de 213 personas y el aseguramiento de 83 armas de fuego, más de 9 mil cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos y 152 artefactos explosivos, así como 53 kilos de material explosivo.

En el mismo periodo se decomisaron 763 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de precursores químicos, y la inhabilitación de 13 campamentos delictivos y 33 tomas clandestinas.

Temas


Crimen Organizado
Delincuencia
aguacate

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de poco más de cuatro horas de haber llegado, Tania Flores dejó el Centro de Justicia donde se llevó a cabo la audiencia.

Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones
La protección al medio ambiente se privilegia en esta Ley de Ingresos de Saltillo para el próximo año.

Endurece Saltillo hasta 400% multas por daños al medio ambiente
Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA.

FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Promesa. El cineasta mexicano se perfila nuevamente como una de las figuras clave de la temporada de premios de Hollywood.

¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan
De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país.

Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información.

‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
La prohibición replica fracasos históricos como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, favoreciendo el contrabando y la corrupción.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado
Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán