    Brugada condena violencia en marcha y advierte que quienes cometan delitos responderán ante la ley
    La jefa de Gobierno recordó que su movimiento ha sido históricamente pacifista, incluso cuando enfrentaba contextos de represión. /FIRMA: ESPECIAL

La jefa de Gobierno reiteró que la CDMX garantiza la protesta pacífica, pero advirtió que los actos delictivos durante manifestaciones serán perseguidos

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, advirtió que cualquier persona que cometa delitos durante manifestaciones deberá responder ante las autoridades. Antes de encabezar el evento por la reapertura total de la Nueva Línea 1 del Metro, la mandataria dedicó unos minutos a condenar la violencia registrada en la marcha realizada el día anterior.

Brugada reiteró que en la capital siempre se garantizará el derecho a la protesta y la libre manifestación, pero señaló que no se tolerarán agresiones ni daños al espacio público. “Quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades”, insistió.

La mandataria afirmó que la movilización estuvo impulsada por “los mismos grupos conservadores de siempre”, quienes -dijo- no están de acuerdo con la transformación del país. Aseguró que se trata de actores que “se enfundan en la causa de las juventudes” para aprovechar políticamente las movilizaciones.

Es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo, es bienvenida a la Ciudad”, expresó, pero cuestionó si esa será la forma de participación política de quienes rechazan el proyecto gobernante. La jefa de Gobierno recordó que su movimiento ha sido históricamente pacifista, incluso cuando enfrentaba contextos de represión.

Brugada sostuvo que su administración no caerá en provocaciones ni responderá con medidas represivas. No obstante, subrayó que es obligación del gobierno capitalino “cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz y aplicar la ley cuando sea necesario, con serenidad y firmeza”.

Durante su mensaje, la mandataria expresó su solidaridad con los 14 policías que permanecen hospitalizados tras los hechos violentos registrados durante la marcha. Señaló que la Ciudad de México es profundamente pacifista y que “nunca aceptará la violencia en las calles”.

Finalmente, Brugada afirmó que los intentos de sembrar caos en la capital “siempre van a fracasar” y reiteró que su gobierno no permitirá que provocaciones o actos violentos eclipsen el derecho ciudadano a manifestarse de manera pacífica. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

