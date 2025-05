Por incumplir en paridad de género... inicia INE proceso sancionador contra MC

CDMX.- En sesión extraordinaria el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó dar vista a la Secretaría Ejecutiva del órgano con el fin de que se abra un proceso sancionador en contra de Movimiento Ciudadano (MC).

El motivo de esta sanción es por el cumplimiento de forma parcial a sus normas internas para la prevención, atención y sanción de la violencia política, así como la paridad.

Carla Humphrey, consejera electoral, señaló que el partido político tendrá un plazo de 15 días -después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- para que hagan las modificaciones que solicitó el órgano electoral.

“Ya tenemos casi seis años en que no ha cumplido con la reforma a sus documentos básicos”, mencionó la consejera.

Del mismo modo, determinaron un plazo no mayor a seis meses para realizar las adecuaciones a los reglamentos que resulten de las reformas a los estatutos y ajusten el protocolo en materia de violencia política contras las mujeres en razón de género.

La consejera Dania Ravel recordó que el instituto solicitó a esta fuerza política que modificara sus documentos básicos en un plazo de 15 días después de concluir el proceso electoral de 2024, el 20 de septiembre y fue hasta el 29 de enero MC aprobó las correcciones.

“Los cumplimientos parciales tienen relación con que no se prevé, expresamente, el porcentaje de tiempo en radio y televisión y de financiamiento que se deberá asignar a las candidatas, que no se precisan las instancias a las que deberán canalizarse a las mujeres víctimas de violencia, que no se establece el monto de los recursos con los que contará el órgano de justicia que atenderá los casos de violencia política y no se precisan parámetros o conductas para las sanciones”, detalló la consejera.

Humphrey señaló que la orden “no es un capricho” del INE, sino que se trata de una responsabilidad sustantiva que impacta en los derechos humanos y políticos de las mujeres militantes de Movimiento Ciudadano.

Es por ello que el instituto considera que es necesario hacer a un lado los “discursos vacíos, reformas simuladas y los compromisos de papel”.