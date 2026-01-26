‘Por las jóvenes’... Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS

De acuerdo con la mandataria, cerca de un millón de jóvenes intentaron adquirir boletos para las tres fechas programadas en mayo, que en conjunto ofrecen únicamente 150 mil entradas , lo que provocó frustración y denuncias por reventa.

Durante La Mañanera del Pueblo , la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que decidió intervenir tras conocer la magnitud del interés de las juventudes mexicanas por los conciertos de BTS , uno de los grupos de K-pop más influyentes a nivel mundial.

Ante este escenario, Sheinbaum consideró que el fenómeno no es menor, pues refleja una expresión cultural relevante para las nuevas generaciones, lo que justificó una gestión directa desde el ámbito gubernamental.

GESTION DIPLOMATICA CON COREA DEL SUR

Sheinbaum detalló que sostuvo comunicación con Alejandro Soberón, responsable de la organización de los conciertos, quien le confirmó que por ahora sólo existen tres fechas confirmadas y que ampliar la agenda resulta complejo por compromisos previos del grupo.

Frente a esta limitación logística, la presidenta optó por una vía diplomática y envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, solicitando que BTS pueda presentarse en más ocasiones en México o explorar alternativas que permitan mayor acceso.

“Les escribí pidiéndoles que vengan más veces”, explicó la mandataria, al tiempo que señaló que aún no recibe respuesta oficial, pero mantiene expectativas positivas ante la relevancia del intercambio cultural entre ambos países.

ALTERNATIVAS Y CONTROL DE LA REVENTA

Además de pedir más conciertos, Sheinbaum planteó opciones como la instalación de pantallas masivas u otros mecanismos para que más jóvenes puedan disfrutar de los espectáculos, incluso sin acceso directo al recinto.

La presidenta también reconoció el trabajo de Iván Escalante, titular de Profeco, por las acciones para vigilar la venta de boletos y combatir la reventa, uno de los principales motivos de inconformidad entre los seguidores del grupo.

Subrayó que estas medidas buscan proteger a los consumidores y evitar abusos económicos, especialmente en eventos de alta demanda donde los precios se disparan en plataformas no oficiales.

DATOS CURIOSOS SOBRE BTS Y LA PETICION

· BTS es uno de los grupos de K-pop con mayor impacto global

· En México, su base de fans se concentra principalmente en jóvenes

· La demanda superó por más de seis veces la oferta de boletos

· La gestión presidencial se realizó “por las jóvenes y los jóvenes de México”

Finalmente, Claudia Sheinbaum aseguró que informará públicamente cuando exista una respuesta del gobierno de Corea del Sur. La solicitud, inédita por su naturaleza cultural, refleja el peso que la música y las expresiones juveniles han adquirido en la agenda pública y en la relación bilateral entre México y Corea.