¿Por qué está avanzando la extrema derecha en el Mundo?... pide Sheinbaum investigación

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación , Rosaura Ruiz Gutiérrez , informó que el organismo ampliará sus líneas de estudio para abordar fenómenos políticos y sociales contemporáneos que han ganado relevancia internacional.

El avance de la extrema derecha en distintas regiones del mundo será uno de los nuevos temas de investigación del renovado Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) , luego de una instrucción emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum .

La transformación busca fortalecer la investigación histórica, impulsar la formación de especialistas y ampliar el análisis de procesos sociales que influyen en la vida pública actual.

Durante la presentación de los nuevos objetivos del instituto, la funcionaria explicó que el INEHRM dejará de operar bajo su esquema actual para convertirse en un organismo público descentralizado, sectorizado dentro de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

“Un tema, entre muchos, que nos ha indicado la Presidenta es tener atención e investigación en el avance de la extrema derecha en distintas partes del mundo”, señaló Ruiz Gutiérrez al explicar una de las nuevas prioridades académicas.

El anuncio ocurre en un contexto internacional donde distintos movimientos políticos identificados como de derecha radical han ganado presencia electoral, influencia mediática y espacios dentro de los debates públicos.

EL INEHRM AMPLIARÁ SU MIRADA HACIA FENÓMENOS INTERNACIONALES

La nueva etapa del INEHRM contempla que sus investigaciones no se limiten únicamente a los acontecimientos históricos de México, sino que también incorporen experiencias internacionales que permitan entender los cambios políticos actuales.

Ruiz Gutiérrez destacó que estudiar procesos globales puede ayudar a comprender las causas sociales, económicas y culturales detrás del crecimiento de ciertos movimientos políticos.

El instituto analizará temas relacionados con transformaciones democráticas, conflictos sociales, ideologías contemporáneas y la manera en que distintas sociedades enfrentan nuevos desafíos.

De acuerdo con la funcionaria, la historia tiene un papel relevante para interpretar el presente y evitar que discursos basados en la división social se normalicen.

“Frente a los discursos de odio que promueven el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria colectiva deben servir como una herramienta para fortalecer la democracia”, afirmó.

Como dato curioso, el estudio de movimientos políticos contemporáneos desde una perspectiva histórica se ha convertido en una tendencia dentro de universidades e instituciones académicas, donde investigadores buscan comparar patrones entre distintas épocas y regiones.

La intención es analizar cómo factores como crisis económicas, cambios culturales, desinformación y desconfianza institucional pueden influir en el crecimiento de nuevas corrientes políticas.

CIENCIA Y HUMANIDADES BUSCAN FORTALECER EL ANÁLISIS SOCIAL

La incorporación del INEHRM al Sistema Nacional de Centros Públicos permitirá ampliar sus capacidades de investigación en áreas como historia, ciencias sociales y humanidades.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación señaló que el instituto trabajará en colaboración con diversas instituciones académicas para desarrollar proyectos conjuntos.

Entre los centros con los que se contempla colaboración están:

· Instituto Mora

· El Colegio de la Frontera Norte

· El Colegio de Michoacán

· El Colegio de San Luis

Esta red busca generar investigaciones más amplias y con diferentes perspectivas sobre los cambios políticos y sociales que atraviesan México y otras naciones.

El análisis del crecimiento de la extrema derecha será una de las líneas que acompañarán esta nueva etapa del instituto, con el objetivo de estudiar sus orígenes, discursos, impactos y relación con los procesos democráticos.

MEMORIA HISTÓRICA COMO HERRAMIENTA PARA LA DEMOCRACIA

La transformación del INEHRM plantea una visión más amplia del papel de la historia dentro de la sociedad actual.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el conocimiento histórico no solo sirve para revisar acontecimientos del pasado, sino también para interpretar problemas presentes.