¿Por qué Sheinbaum rechazó a AMLO para ser diputada plurinominal?... ella lo aclara

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria confirmó que los ofrecimientos ocurrieron en 2009 y 2012 , antes de la creación formal de Morena, cuando López Obrador encabezaba una alianza entre el PRD, PT y Convergencia .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , reveló que en dos ocasiones rechazó ser diputada plurinominal , pese a que la invitación provenía de Andrés Manuel López Obrador , entonces líder del movimiento político que antecedió a Morena.

“Sí es verdad”, afirmó Sheinbaum, al explicar que no aceptó lo que muchos consideran una posición política asegurada porque en ese momento tenía claro que su prioridad era continuar su carrera académica.

LA UNAM, SU PRIORIDAD EN AQUEL MOMENTO

Sheinbaum detalló que en esos años se desempeñaba como investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, institución a la que ingresó en 1995 y donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

Recordó que, aunque participó activamente en la vida pública, siempre lo hizo solicitando licencias temporales. En el año 2000, pidió licencia para fungir como secretaria de Medio Ambiente del entonces Gobierno del Distrito Federal.

Más adelante, en 2006, también se separó de sus funciones académicas para ser vocera de la campaña presidencial de López Obrador, pero tras cada encargo regresó a la universidad, reafirmando su compromiso con la investigación y la docencia.

POR QUÉ RECHAZÓ SER DIPUTADA PLURINOMINAL

La presidenta fue clara al explicar sus motivos. Señaló que nunca sintió una vocación particular por ocupar cargos legislativos, y menos por la vía plurinominal, que no implica el voto directo de la ciudadanía.

“Siempre le dije que desde la UNAM podía seguir participando en la transformación del país”, expresó, al subrayar que su interés estaba en combinar el trabajo académico con la incidencia pública.

Sheinbaum añadió que, aunque le atraía la participación política, no le llamaba la atención ser diputada o senadora en ese momento de su vida, pues consideraba que podía aportar más desde otros espacios.

CUÁNDO DECIDIÓ COMPETIR EN LAS URNAS

Su postura cambió en 2015, cuando Morena buscaba consolidarse y obtener su registro como partido político. Fue entonces cuando aceptó competir por primera vez en una elección popular.

Sheinbaum contendió por la jefatura delegacional de Tlalpan, cargo que ganó y que marcó su ingreso formal al servicio público por la vía electoral.

Ese triunfo se convirtió en el punto de partida de una carrera política que más tarde la llevaría a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y, finalmente, a la Presidencia de la República.

UNA TRAYECTORIA ATÍPICA EN LA POLÍTICA

El relato de Sheinbaum revela una trayectoria poco común en la política mexicana, donde muchos actores inician su carrera en cargos legislativos plurinominales.

Su caso, en contraste, estuvo marcado por una larga etapa académica y por una decisión consciente de no aceptar posiciones políticas automáticas, hasta considerar que el contexto y el proyecto lo ameritaban.

DATOS CURIOSOS

· Sheinbaum ingresó a la UNAM en 1995 como investigadora

· Rechazó dos veces una diputación plurinominal

· Su primer cargo electivo fue en 2015

· Nunca había competido en elecciones antes de Tlalpan