Sheinbaum responde a Marco Rubio... ‘Hay resultados, es responsabilidad compartida’

La postura de Sheinbaum se dio tras la llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio , en la que se abordó la cooperación en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos , que reconoció “desafíos significativos en materia de seguridad” en la relación bilateral. Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria aseguró que los datos confirman avances reales.

Aunque aceptó que el problema no está resuelto, la presidenta subrayó que la coordinación entre ambos países está generando resultados contundentes, particularmente en la reducción del flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

RESULTADOS QUE DESTACA EL GOBIERNO DE MÉXICO

Sheinbaum detalló tres indicadores clave que, aseguró, reflejan el impacto de la estrategia de seguridad y la colaboración bilateral. El primero es la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera de Estados Unidos.

Según explicó, esta disminución no implica menor vigilancia, sino un mayor aseguramiento de drogas en territorio mexicano, lo que impide que los cargamentos lleguen al norte.

Como segundo punto, destacó el decomiso de cerca de 320 toneladas de narcóticos durante su administración, incluyendo 51 toneladas de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales y de mayor preocupación para ambos gobiernos.

CAÍDA DE HOMICIDIOS Y OPERACIÓN PERMANENTE

El tercer resultado señalado por la presidenta fue la disminución del 40% en los homicidios a nivel nacional, desde el inicio de su gobierno hasta diciembre de 2025. Afirmó que esta tendencia refleja el impacto de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad.

Sheinbaum resaltó la operación permanente de fuerzas federales, la coordinación con la Fiscalía General de la República y el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad e inteligencia.

Asimismo, confirmó que continúan las extradiciones de delincuentes de alto impacto hacia Estados Unidos como parte de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.

TRÁFICO DE ARMAS Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La mandataria insistió en que la relación bilateral se basa en respeto mutuo y responsabilidad compartida. En ese sentido, sostuvo que México hace su parte al combatir el tráfico de drogas, pero Estados Unidos debe reforzar acciones internas.

Sheinbaum pidió a Washington reducir el consumo de estupefacientes y frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, al que calificó como un factor clave de la violencia.

Como ejemplo, citó el reciente aseguramiento en Baja California de 21 armas largas y cortas provenientes de Estados Unidos y recordó que datos del propio Departamento de Justicia señalan que 75% de las armas usadas por grupos criminales en México ingresan de manera ilegal desde el norte.

COOPERACIÓN, PERO CON RETOS PENDIENTES

La presidenta dejó claro que México mantendrá la colaboración para evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero reiteró que la solución no puede ser unilateral.

“Hay resultados, pero aún hay mucho trabajo”, resumió Sheinbaum, al subrayar que el problema del narcotráfico requiere acciones integrales, corresponsabilidad y una visión de largo plazo entre ambas naciones.

DATOS CURIOSOS

· El fentanilo es responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año

· México ha incrementado el decomiso de drogas sintéticas en los últimos dos años

· Tres de cada cuatro armas usadas por criminales en México provienen de EU

· La cooperación bilateral incluye inteligencia, extradiciones y control fronterizo