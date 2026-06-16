Posible revisión anual del T-MEC congela inversión industrial en México

“La incertidumbre política sigue frenando la inversión. Independientemente del proceso de revisión formal, el panorama macroeconómico es claro: tras 14 meses de incertidumbre relacionada con el T-MEC, incluidos los aranceles, la inversión en México, particularmente en la manufactura vinculada al tratado, se mantiene baja” , explicó el banco.

Con el escenario más probable de que el T-MEC se revise cada año durante la siguiente década, el mayor impacto ya lo recibió México tras 14 meses de incertidumbre y su consecuente efecto en la inversión, de acuerdo con un análisis de Barclays.

A través de un análisis sobre el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacó que aun cuando los resultados correspondientes a la Inversión Extranjera Directa (IED) de México al primer trimestre de este año demuestran un crecimiento récord en los recursos, el hecho de que la mayoría sean reinversiones refleja las dudas de los inversionistas sobre arrancar nuevos proyectos en el país.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2026 la IED en México tocó una cifra récord de 23 mil 591 millones de dólares, de los cuales más de 22 mil millones fueron por reinversión de utilidades. El sector que más participó en la IED fue el de servicios financieros y seguros, el cual no refleja la demanda de terrenos, maquinaria o formación bruta de capital fijo.

Así, ante la alta posibilidad de que las revisiones anuales predominen para el T-MEC, las empresas tendrán que analizar en sus inversiones qué tanto influye en sus planes tener escrutinios constantes sobre el acuerdo comercial, además de que se mantengan las decisiones unilaterales de parte de EU, dijo Barclays.

“Algunas empresas podrían concluir que ciertas inversiones planificadas ya no cumplen con el umbral de rentabilidad. Otras podrían decidir que más retrasos ya no son viables, especialmente si necesitan reconfigurar sus líneas de producción —actualmente ubicadas en China, el sudeste asiático o Europa del Este— a medida que la fragmentación comercial y el realineamiento geopolítico se profundizan”, se consideró en el análisis.