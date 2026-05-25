Prepara PAN movilización en apoyo a Maru Campos

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    Prepara PAN movilización en apoyo a Maru Campos
    La gobernadora de Chihuahua fue citada a comparecer por la FGR ante la presunta participación de agentes de la CIA en operativos en aquella entidad. Cuartoscuro

Luego del citatorio de la FGR, dirigencia albiazul alista acciones para defender a la mandataria de Chihuahua

CDMX.- Ante las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván por la incursión de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en esa entidad, el Partido Acción Nacional (PAN) prepara un plan nacional de defensa de la mandataria, el cual incluiría movilizaciones, publicaciones en redes y campañas informativas, entre otras expresiones.

Tras conocerse el citatorio para que Campos Galván comparezca en calidad de testigo, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera convocó a la ciudadanía a exponer su indignación frente a la “persecución política” de Morena y el gobierno federal contra la gobernadora Campos Galván, mediante el “uso faccioso de las instituciones del Estado”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/persecucion-politica-acusa-maru-campos-tras-ser-citada-por-la-fgr-PL20900087

El dirigente panista afirmó que millones de mexicanas y mexicanos observan con preocupación cómo el oficialismo utiliza todo el aparato del Estado para intentar intimidar y desgastar a gobiernos de oposición, mientras protege y encubre a personajes de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, como el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

“Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto”, sostuvo el panista.

Romero Herrera llamó a las y los ciudadanos a alzar la voz desde cualquier lugar donde se encuentren en defensa de Chihuahua, de la gobernadora Campos Galván “y de todas aquellas personas que hoy son víctimas del abuso de poder del oficialismo”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-el-dilema-de-la-fgr-como-investigar-a-maru-campos-sin-tocar-a-rocha-moya-OL20901618

Adelantó que en los próximos días Acción Nacional dará a conocer distintas acciones y expresiones ciudadanas en defensa de la democracia, las libertades y de la gobernadora de Chihuahua.

La dirigencia de Acción Nacional anunció que este lunes dará a conocer cuáles serán las próximas acciones de respaldo a la gobernadora Campos Galván.

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