POLITICÓN: El dilema de la FGR: ¿cómo investigar a Maru Campos sin tocar a Rocha Moya?

I. MADRUGAN Aunque todavía faltan 10 días para que concluya el periodo de proselitismo, este fin de semana se registran los primeros “cierres de campaña” en el área rural de las dos grandes zonas metropolitanas de Coahuila. En lo que respecta a la Región Sureste, los abanderados del partido que lidera Carlos Robles Loustaunau afinaban detalles para realizar eventos en las zonas rurales con mayor población, con el propósito de amarrar votos en esas áreas, de forma que no surjan “sorpresas” en la jornada comicial de junio próximo. II. CANSADOS En las zonas urbanas, los cierres “importantes” se darán el siguiente fin de semana y ahí sí, los principales partidos buscarán impactar con postales que muestren el músculo, sobre todo ante los indecisos. Aunque en el caso de los morenistas que comanda Diego del Bosque, se les ve ya tan agotados que será un milagro el verlos llegar con energías a la recta final de la contienda electoral. Como quiera, habrá que esperar a ver si sorprenden a alguien con algún destello de último minuto.

III. CRUCIGRAMA La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, está metida en un lío mayúsculo: por un lado, está obligada a aplicar la ley sin distingos y, por el otro, a manipular... ¡perdón!, a manejar las cosas de forma que su partido “se vea bien”. El problema para ella es que “empatar” los casos de la chihuahuense Maru Campos y el sinaloense Rubén Rocha Moya se antoja tarea imposible. ¿Cómo citar a comparecer a Maru sin abrirle una carpeta de investigación a Moya? IV. ...PERO NO ES IGUAL Y no es que la intervención de agentes de la CIA, que dirige John Ratcliffe, en operativo en territorio nacional esté bien. El problema es que la gobernadora de Chihuahua no está siendo acusada de complicidad con un grupo criminal, sino de haber permitido la participación de agentes extranjeros en un operativo para golpear a un grupo criminal. Se trata de un acto indebido, es verdad, pero no de la magnitud del otro. Por eso, intentar empatarlos es un lío...

V. SIN AVANCE Todo hace indicar que el caso de AHMSA se encuentra empantanado y sin salida aparente en el futuro inmediato. Y es que las últimas declaraciones del síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, dejan muy claro que a estas alturas el asunto se limita a palabrería para ganar tiempo. Se habla de tecnicismos y filigrana legaloide que sólo entienden unos cuantos para dar la impresión de que se está haciendo algo, pero la verdad es que, según todas las evidencias a la vista, el asunto está en punto muerto. VI. ÚNICA OPCIÓN ¿Qué quiere decir esto? La respuesta es tan simple como desoladora: que no existe ningún interesado serio que pueda adquirir los activos de la acerera con intención de ponerlos a producir nuevamente. En estas circunstancias, la única que puede desatorar el asunto es la presidenta Claudia Sheinbaum a través de una intervención estatal que, con recursos públicos, rescate la planta productiva. Fuera de eso, todo es puro rollo sin sustancia ni futuro...

VII. INCREDULIDAD El caso de Luisa Fernanda, que ayer fue motivo de una manifestación en Saltillo, evidencia la necesidad de que la investigación de los delitos evolucione en Coahuila, de forma que los dictámenes que la autoridad da a conocer, luego de un hecho de esta naturaleza, gocen de credibilidad entre la comunidad. Porque el fondo del problema es ese: que las autoridades responsables de la investigación de los delitos no gozan de credibilidad entre la población.

VIII. HASTA AHÍ Quienes dicen traer los pelos de la burra en la mano aseguran que el hoy diputado en funciones, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, no regresará a despachar en las oficinas del Centro de Gobierno al poniente de Saltillo. Como se comentó en este espacio hace ya algunas semanas, se afirma que podrá quedarse en la curul algunas semanas más, e incluso hasta el final de la Legislatura, pero que su paso por el servicio público culminará cuando deje de cobrar en el Poder Legislativo. Habrá que ver...