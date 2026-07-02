Gobierno alista concurso y nueva norma para Olinia

CDMX.- El gobierno federal alista un concurso para definir con qué empresas se asociará en la producción de los vehículos eléctricos Olinia y prepara cambios normativos para permitir el desarrollo de minivehículos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proyecto entró a una fase de producción y que busca una inversión mixta, con empresas que ya cuenten con capacidades de fabricación y distribución.

“Ahora estamos en la fase de producción. El objetivo es que haya una inversión mixta, que no sólo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de algunas otras empresas”, dijo. “Está en un proceso para poder lanzar una especie de concurso para ver quiénes estarían en condiciones de asociarse”. REQUISITOS PARA LAS AGENCIAS Sheinbaum explicó que las empresas participantes deberán contar, por ejemplo, con agencias de distribución en distintas zonas del país y experiencia en la fabricación de vehículos. La mandataria dio a conocer que también se preparan cambios a normas indispensables para el desarrollo de Olinia y de otros minivehículos eléctricos.

“Además, un cambio o algunos cambios en algunas normas que son indispensables para el desarrollo de mini vehículos, tanto Olinia como otros mini vehículos eléctricos, y que permita avanzar”, afirmó. El proyecto Olinia fue anunciado como una armadora nacional de vehículos eléctricos compactos, con tres modelos previstos: uno biplaza para movilidad personal, otro para traslado de barrio y una unidad para entregas de última milla. PUEBLA QUIERE ADQUIRIR 5 MIL UNIDADES El gobierno ha planteado que los vehículos tendrían un precio de entre 90 mil y 150 mil pesos y que podrían conectarse a enchufes convencionales, con la intención de ampliar el acceso a movilidad eléctrica. En la mañanera, la presidenta fue cuestionada sobre el interés del gobierno de Puebla en adquirir 5 mil unidades de Olinia.

En respuesta, afirmó que existe demanda potencial no sólo de gobiernos, sino también de particulares que han mostrado interés en el proyecto. “Y si hay mucha demanda, no solamente de gobiernos, sino también de la gente que les gustó el vehículo”, manifestó.

Publicidad