Presenta Gobierno de Sheinbaum plan de inversión con IP por 5.6 billones de pesos

El Gobierno de México presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que implicará inversiones mixtas por un monto cercano a los 5.6 billones de pesos, con el objetivo de cumplir con los compromisos del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que el programa se va a dar también con recursos públicos y privados, pero advirtió que el esquema de operación será diferente al de Asociaciones Público Privadas, “que eran muy abusivas” del recurso público.

“La inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía. Este año, solamente 2 por ciento del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos. La mayoría es inversión pública a través de distintos instrumentos, como el que se hizo para Pemex, por ejemplo el año pasado, que tienen su característica financiera. Y otra parte de inversión mixta, qué quiere decir mixta, pues que es inversión pública, o sea del Gobierno con un privado. O inversión pública del Gobierno con un sector social, con un ejido, con una comunidad”, dijo Sheinbaum.

Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que en el plan de inversión se tomarán como base los 100 compromisos que hizo la Presidenta.

“Dentro de esos 100 compromisos se articula una estrategia de crecimiento basada en el fortalecimiento del mercado interno, basada en el fortalecimiento de nuestras capacidades locales, domésticas, que es el Plan México. Estos son la base, digamos, de esta estrategia de la planeación de la inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar”, mencionó.

Señaló que el eje del plan será inversión pública para desarrollar mil 500 proyectos en ocho sectores considerados estratégicos hacia 2030.

Amador dijo que se busca generar un mayor crecimiento y mejor calidad de la soberanía mexicana en términos de infraestructura.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de Banobras, dijo que con las inversiones mixtas se busca que el Gobierno lleve el control en la colaboración con empresas privadas para que haya una operación adecuada de proyectos y que sean financiables.

“En las próximas semanas y meses, vamos a estar viendo una lista de proyectos importantes que estamos detallando en estas mesas de trabajo”, aseveró.

Señaló que el esquema de inversiones mixtas ya se empezó a aplicar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en obras como el Aeropuerto de Nayarit, la compra de plantas de Iberdrola y autopistas.

“Durante los últimos años, tuvimos algunos proyectos emblemáticos que se hicieron ya con estas inversiones mixtas y aquí lo podemos ver en las pantallas. Tenemos la compra de las plantas de Iberdrola, como saben en la última Administración creamos un vehículo donde la mayor parte de esta empresa es parte del Estado. Nosotros somos dueños ya de estas plantas. Tenemos también el Aeropuerto de Nayarit que se hizo con una inversión con una inversión mixta, y tenemos también las autopistas en el corredor que va desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta”, agregó.