Presenta Sheinbaum estrategia de vacunación contra el Sarampión; siete estados concentran el 85% de casos en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 11 febrero 2026
    Presenta Sheinbaum estrategia de vacunación contra el Sarampión; siete estados concentran el 85% de casos en México
    Autoridades sanitarias subrayaron que la vacunación es la única vía efectiva para frenar la transmisión, reducir contagios y evitar complicaciones graves, especialmente en la población infantil. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum presenta estrategia nacional de vacunación contra el sarampión; siete estados concentran el 85% de los casos en México

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, David Kersenobich, titular de la Secretaría de Salud, afirmó que la vacunación es la herramienta más eficaz para controlar el sarampión y disminuir su propagación en México. El funcionario recalcó que inmunizar a la población no solo previene contagios, sino que también evita que la enfermedad evolucione a formas graves.

De acuerdo con la información oficial, el primer brote reciente de sarampión se detectó en Chihuahua en febrero de 2025, lo que encendió las alertas del sector salud y activó protocolos de vigilancia epidemiológica en todo el país.

Un dato clave revelado por las autoridades es que el 90% de las personas contagiadas no contaba con un esquema completo de vacunación, lo que refuerza la urgencia de fortalecer las campañas de inmunización, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión

SIETE ESTADOS CONCENTRAN EL 85% DE LOS CASOS

Las autoridades sanitarias informaron que siete entidades federativas, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y CDMX concentran el 85% de los casos de sarampión registrados en México, lo que ha llevado a focalizar esfuerzos en estas regiones para cortar las cadenas de transmisión.

El doctor Ramiro López Elizalde destacó que la vacunación es una estrategia avalada a nivel internacional para contener brotes de sarampión. Explicó que, cuando se detecta un caso sospechoso, se activa de inmediato un cerco vacunal para proteger a la población cercana.

Este modelo de respuesta rápida ha permitido reducir riesgos de propagación masiva, aunque las autoridades insisten en que la prevención depende, en gran medida, de que la ciudadanía mantenga sus esquemas de vacunación completos.

28 MILLONES DE DOSIS DISPONIBLES Y LLAMADO A PADRES

Al 11 de febrero, el gobierno de México reporta la disponibilidad de 28 millones de dosis para reforzar la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, una cifra que busca garantizar cobertura suficiente en todo el país.

Las autoridades hicieron un llamado directo a madres, padres y tutores para que revisen las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos, ya que la población infantil concentra el mayor número de contagios en este brote reciente.

EN POCAS LÍNEAS

· El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos

· Una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas

· La vacunación ha permitido eliminar brotes masivos en varios países

TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión

La estrategia presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum coloca a la vacunación como el eje central para contener el sarampión en México. Con millones de dosis disponibles y un enfoque en las zonas más afectadas, el reto ahora es cerrar las brechas en esquemas incompletos y reforzar la cultura de la prevención. La evolución del brote marcará la efectividad de esta respuesta sanitaria en los próximos meses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Sarampión

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los precios de vivienda en Saltillo ya alcanzan los 55 millones de pesos en las zonas más exclusivas de la ciudad.

Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores
El periodista Pedro Ferriz de Con reveló que existe una orden de aprehensión en su contra, la cual vincula con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Pedro Ferriz acusa a Humberto Moreira de ‘comprar a juez’ para detenerlo
Autoridades ya cuentan con un plan de obra para comenzar con los trabajos sobre el arroyo del Cuatro.

Saltillo: Arrancan en junio obras de canalización del arroyo del Cuatro
Rodrigo Aguirre celebra uno de sus goles en su debut oficial con Tigres en la Concachampions.

Tigres vence 4-1 al Forge FC y avanza en Concachampions con doblete de Aguirre
Talento. La cantante saltillense logró destacar en importantes playlists de Spotify con su propuesta de dark pop e indie rock.

Jann renace musicalmente y lleva su sonido de Saltillo a las playlists de Spotify
Considera Transparencia Mexicana que influyeron extorsiones, huachicol fiscal e impunidad.

Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182

Siete estados concentraron más de la mitad de los homicidios dolosos en el País.

Caen 42% homicidios dolosos durante sexenio de Claudia Sheinbaum
La tecnología que se contempla ya fue usada para desarrollar las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México y otros países.

Instalarán en México planta de vacunas ARNm