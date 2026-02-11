Presenta Sheinbaum estrategia de vacunación contra el Sarampión; siete estados concentran el 85% de casos en México

De acuerdo con la información oficial, el primer brote reciente de sarampión se detectó en Chihuahua en febrero de 2025 , lo que encendió las alertas del sector salud y activó protocolos de vigilancia epidemiológica en todo el país.

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum , David Kersenobich , titular de la Secretaría de Salud , afirmó que la vacunación es la herramienta más eficaz para controlar el sarampión y disminuir su propagación en México. El funcionario recalcó que inmunizar a la población no solo previene contagios, sino que también evita que la enfermedad evolucione a formas graves.

Un dato clave revelado por las autoridades es que el 90% de las personas contagiadas no contaba con un esquema completo de vacunación, lo que refuerza la urgencia de fortalecer las campañas de inmunización, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión

SIETE ESTADOS CONCENTRAN EL 85% DE LOS CASOS

Las autoridades sanitarias informaron que siete entidades federativas, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y CDMX concentran el 85% de los casos de sarampión registrados en México, lo que ha llevado a focalizar esfuerzos en estas regiones para cortar las cadenas de transmisión.

El doctor Ramiro López Elizalde destacó que la vacunación es una estrategia avalada a nivel internacional para contener brotes de sarampión. Explicó que, cuando se detecta un caso sospechoso, se activa de inmediato un cerco vacunal para proteger a la población cercana.

Este modelo de respuesta rápida ha permitido reducir riesgos de propagación masiva, aunque las autoridades insisten en que la prevención depende, en gran medida, de que la ciudadanía mantenga sus esquemas de vacunación completos.

28 MILLONES DE DOSIS DISPONIBLES Y LLAMADO A PADRES

Al 11 de febrero, el gobierno de México reporta la disponibilidad de 28 millones de dosis para reforzar la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, una cifra que busca garantizar cobertura suficiente en todo el país.

Las autoridades hicieron un llamado directo a madres, padres y tutores para que revisen las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos, ya que la población infantil concentra el mayor número de contagios en este brote reciente.

EN POCAS LÍNEAS

· El sarampión es uno de los virus más contagiosos conocidos

· Una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas

· La vacunación ha permitido eliminar brotes masivos en varios países

TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión

La estrategia presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum coloca a la vacunación como el eje central para contener el sarampión en México. Con millones de dosis disponibles y un enfoque en las zonas más afectadas, el reto ahora es cerrar las brechas en esquemas incompletos y reforzar la cultura de la prevención. La evolución del brote marcará la efectividad de esta respuesta sanitaria en los próximos meses.