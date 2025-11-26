Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera

Coatlicue estará integrada por aproximadamente 14,000 GPU , equivalentes a cientos de miles de equipos trabajando de manera simultánea. Su capacidad permitirá alcanzar 314 petaflops , lo que significa realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, superando por siete veces a la supercomputadora más potente del continente ubicada actualmente en Brasil.

El Gobierno de México presentó oficialmente a Coatlicue , la nueva supercomputadora nacional que se convertirá en la más poderosa de América Latina , de acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La inversión destinada para su construcción será de 6 mil millones de pesos , como informó José Peña Merino durante La Mañanera.

La ubicación final de esta infraestructura será definida en enero de 2026 por un comité especializado, ya que este tipo de sistemas requiere una enorme disponibilidad de agua y energía para funcionar de forma segura y estable.

CAPACIDAD DE CÓMPUTO SIN PRECEDENTES PARA MÉXICO

De acuerdo con la ATDT, Coatlicue estará compuesta por 15 mil GPU distribuidas en 200 gabinetes interconectados, lo que equivale a más de 400 mil computadoras operando al mismo tiempo. Este nivel de poder permitirá resolver cálculos que hoy tardan semanas o incluso años en cuestión de segundos.

La supercomputadora será una infraestructura pública, soberana y operada por talento mexicano, posicionando a México como referente regional en tecnología, ciencia y transformación digital. Formará parte del denominado Plan México, una estrategia destinada a fortalecer la innovación y la economía digital del país.

Coatlicue impulsará la capacidad nacional en inteligencia artificial, simulación avanzada, análisis predictivo y grandes bases de datos, áreas clave para competir globalmente en la próxima década.

BENEFICIOS QUE PROMETE COATLICUE

• Toma de decisiones públicas basadas en análisis masivo de datos.

• Predicción precisa de fenómenos climáticos y desastres naturales.

• Planeación agrícola y fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

• Estimaciones de agua superficial y subterránea en todo el país.

• Evaluaciones especializadas para energía, movilidad y telecomunicaciones.

• Procesamiento de datos para combatir corrupción y evasión fiscal.

• Impulso a la investigación científica e inteligencia artificial.

• Apoyo a startups y servicios a empresas privadas para su financiamiento.

• Formación de ingenieros e investigadores en cómputo avanzado.

DATOS CURIOSOS SOBRE COATLICUE

• Su capacidad de 314 petaflops es siete veces mayor que la supercomputadora más potente de Sudamérica.

• El nombre “Coatlicue” honra a la diosa mexica de la vida, la tierra y la creación.

• Será una de las pocas supercomputadoras públicas de alto rendimiento en el mundo.