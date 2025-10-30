Presidente de Francia visitará México el 7 de noviembre

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México el próximo 7 de noviembre, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria de México dijo que el mayor interés de su gobierno con la visita de su homólogo francés radica en concretar la repatriación de códices prehispánicos que actualmente está en Francia.

Sheinbaum detalló que la visita del presidente francés será breve y se reunirá con empresarios mexicanos. No descartó la posibilidad de llevar a cabo una conferencia de prensa conjunta.

“Por cierto, sí viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, se acuerdan que iba a venir y viene el 7.

“Nos interesa a nosotros mucho por unos códices, que el otro día explico aquí José Alfonso (Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia) que queremos que lleguen a México”.

“Eso es nuestro principal interés, bueno, obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor, pues es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, dijo.