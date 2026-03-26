Presionan en la UE para incluir a cárteles mexicanos en ‘lista negra’ tras muerte de ‘El Mencho’

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México
/ 26 marzo 2026
    Presionan en la UE para incluir a cárteles mexicanos en ‘lista negra’ tras muerte de ‘El Mencho’
    El argumento central es que estas organizaciones han dejado de ser meros delincuentes comunes para convertirse en actores insurgentes capaces de amenazar la seguridad del mercado interior europeo. CUARTOOSCURO

Tras la caída del líder del CJNG, eurodiputados exigen incluir a los cárteles de México en la lista de entidades terroristas de la UE

La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervante, “El Mencho”, y la violencia de represalia que desencadenó, están sirviendo de auténtica munición a la extrema derecha en el Parlamento Europeo para denunciar el riesgo que supone el narco para la Unión Europea (UE).

“Como venimos advirtiendo, los cárteles mexicanos de narcotráfico han adquirido una capacidad operativa, armamentística y territorial que excede claramente la de organizaciones criminales tradicionales y se aproxima a la de actores insurgentes”.

“Los recientes acontecimientos en México, incluido el operativo militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y los posteriores enfrentamientos armados, bloqueos coordinados, incendios de infraestructuras y episodios de violencia en numerosos estados, ponen nuevamente de manifiesto el nivel de amenaza que representan estas organizaciones y su capacidad de desestabilización”.

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La información aparece en una comunicación redactada por los eurodiputados del grupo Patriotas por Europa (PFE), Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta Vidal y Jorge Martín Frías, y dirigida al Consejo Europeo, instancia encargada de llegar a una posición consensuada sobre los grupos que integran la lista europea de grupos implicados en actos terroristas.

Considerando la creciente dimensión transnacional del narcotráfico mexicano, los políticos afiliados al partido español VOX preguntan: “¿Evaluará el consejo, a la luz de los acontecimientos recientes en México, la posible inclusión de los principales cárteles mexicanos en la lista de entidades terroristas de la Unión?” . De no ser el caso, piden conocer los criterios concretos por los que el consejo no estaría en condición de añadir a los cárteles mexicanos en la lista negra.

No es la primera vez que los ultras reclaman a la UE fichar a los clanes mexicanos como agrupaciones terroristas; el año pasado lo intentaron en dos preguntas por escrito enviadas al consejo.

Las misivas fueron emitidas luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Los eurodiputados ultras aprovecharon los hechos violentos en Tapalpa, Jalisco (México) para colocar el tema del narcotráfico en el contexto de la modernización del Acuerdo Global, pacto que se espera sea firmado en mayo en México.

"La reciente escalada de violencia en México tras la operación contra el líder del CJNG ha vuelto a evidenciar la grave crisis de seguridad que sufre el país y la creciente capacidad de las organizaciones criminales para desafiar al Estado, bloqueando infraestructuras y generar inestabilidad en amplias regiones. Mientras la UE prevé avanzar en la firma e implementación del Acuerdo Global modernizado con México, resulta esencial evaluar si la expansión del crimen organizado, la corrupción asociada y la introducción del narcotráfico en estructuras económicas pueden suponer riesgos para la seguridad de las cadenas logísticas, los controles aduaneros y la integridad del mercado interior europeo” , dicen.

Preguntan si el acuerdo modernizado contempla salvaguardias concretas para impedir la infiltración criminal, el tráfico ilícito o el blanqueo de capitales a través de las rutas comerciales bilaterales.

“¿Considera la comisión necesaria condicionar o reforzar la cooperación aduanera, policial y de lucha contra el crimen organizado con México antes de la plena aplicación del acuerdo modernizado?” , agregan.

La unidad de Europol encargada de evaluar la amenaza que supone la delincuencia organizada (SOCTA), identificó en 2025 al tráfico de drogas como una de las principales amenazas criminales para la UE, destacando el carácter internacional de las organizaciones implicadas.

Un informe elaborado por Europol y la DEA alertó en 2022 sobre la participación directa de criminales mexicanos en el mercado europeo de drogas y su cooperación con redes locales.

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De acuerdo con la Agencia Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO), la operación militar que dirigió a la muerte de “El Mencho” representó un evento de impacto humanitario. “Las implicaciones humanitarias incluyen un aumento de los riesgos de protección, especialmente para los niños y las familias, el acceso restringido a servicios esenciales, incluida la educación, y un impacto en el entorno operativo humanitario” .

Recuerda que la ONU expresó su solidaridad ante los acontecimientos y sus condolencias por la pérdida de vidas. Reporta que para el 23 de febrero se había confirmado la muerte de al menos 74 personas durante la operación, entre ellos 25 miembros de las fuerzas de seguridad.

"Las aerolíneas cancelaron los vuelos desde Jalisco, Colima y Nayarit, y se recomendó a la población que permaneciera en sus hogares. Al menos 10 embajadas pidieron a sus ciudadanos que actuaron con extrema precaución y emitieron alertas de viaje para el país" , subraya.

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