Senado aprueba ‘Plan B’ de la reforma electoral en lo general y particular

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México
/ 25 marzo 2026
    Senado aprueba ‘Plan B’ de la reforma electoral en lo general y particular
    Se aprueba en lo general y particular el "Plan B" de la Reforma electoral en el Senado de la República. GABRIEL PANO | EL UNIVERSAL

Ignacio Mier resaltó que al retirarse la propuesta de revocación de mandato quedará en sus términos actuales

Con 87 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en lo general y en lo particular se aprobó el decreto del Plan B’ de la reforma electoral enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el cual se pretendía modificar cuatro artículos de la Constitución, luego que la primera propuesta no pasara.

E inició el apartado de reservas en lo particular, donde se prevé no sea avalado el tema de la revocación de mandato en junio del 2027 como lo pretendía Morena y la titular del Ejecutivo Federal, ello por el voto en contra del PT, el cual fue desechado con 43 votos a favor, 83 en contra y una abstención.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-aprueba-el-plan-b-de-reforma-electoral-de-claudia-sheinbaum-en-comisiones-del-senado-GG19684367

REVOCACIÓN DE MANDATO NO SERÁ EN 2027

Anteriormente, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, aseguró que “todo el 35 se retira para que queden esos términos como está en la Constitución actualmente”, señalando que no se trata de una derrota para el partido, como para Sheinbaum y enfatizar en que la decisión permite que se mantenga la “función sustantiva ,del INE”.

El morenista resaltó que al retirarse la propuesta ‘Plan B’ de reforma electoral, dicho artículo quedará en sus términos actuales, es decir, que la revocación de mandato se podrá llevar a cabo en 2028.

Negó que se trate de una derrota para la presidenta Sheinbaum, y que Morena haya accedido ante el PT para mantener la alianza conjunta con el PVEM, “no, para mantener gobernando este país con estabilidad, la gobernabilidad y el respaldo al activo más importante que tiene nuestro movimiento que es la presidencia de la República”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plan-b-de-sheinbaum-entra-a-discusion-en-las-comisiones-del-senado-GG19683522

¿QUÉ DICE EL ‘PLAN B’?

El ‘Plan B’ de Sheinbaum establece medidas de austeridad en las más de dos 500 municipios del país, en los 32 congresos estatales e incluso en la Cámara Alta.

La reforma incluye limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los municipios, topar a .7% del presupuesto estatal los recursos asignados a los congresos locales, la eliminación de prestaciones onerosas a consejeros, magistrados y funcionarios de los órganos electorales, recortar un 15 por ciento el presupuesto del Senado de la República y se subsana la omisión de eliminar el lenguaje inclusivo.

Además, obliga a todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México a ajustar sus remuneraciones, además de prohibir la contratación de seguros con recursos públicos.

(Con información de El Universal)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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