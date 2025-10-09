Reforma Electoral plantea bajar el costo de los comicios

México
/ 9 octubre 2025
    Reforma Electoral plantea bajar el costo de los comicios
    La reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca recortar el presupuesto destinado a las elecciones. Foto: Reforma

La reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum busca recortar el presupuesto destinado a las elecciones, aunque sin sacrificar los principios de la función electoral, aseguró ayer la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO- Durante la doceava audiencia pública para la conformación de la iniciativa, que se llevó a cabo en Sonora, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) e integrante de la Comisión Ejecutiva, indicó que actualmente los comicios representan una carga para las finanzas públicas.

”La reforma electoral significa mayor democracia, transparencia y austeridad. Sí busca bajar el costo de las elecciones, que actualmente representan una fuerte carga a las finanzas públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Después de la reforma electoral viene el manotazo mayor

”Queremos cambiar sin sacrificar los principios fundamentales de una función electoral, como son la transparencia, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad y la certeza”, admitió Rodríguez.

Añadió que se proyecta que la realidad tecnológica forme parte de la reforma y también una “adecuada” representación de las fuerzas partidistas, con “respeto” a las minorías.

Acompasada del Gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, la titular de la Segob aseguró que las audiencias buscan captar la participación de todos los sectores sociales, sin centralizar o censurar el ejercicio.

”Las pasadas reformas político-electorales fueron hechas con una visión centralista y desde las cúpulas de los partidos políticos dominantes. No ser· así ahora”, defendió.

Durazo señaló que buscan que el proceso sea transparente y no relegue a ningún ciudadano, esto a un día de que el presidente de la Comisión, Pablo Gómez, se negara a darle publicidad a las encuestas.

”Algunos temen que la reforma borre la pluralidad, que reduzca voces o centralice las facultades; sin embargo, no buscamos menos voces, sino más, no menos representación, sino más equitativa”, aseveró.

”Buscamos que nadie quede fuera, que ninguna voz se pierda. Hoy decimos con claridad, que todo se vea, que todo se sepa, porque la reforma debe ser tan transparente, como la democracia que buscamos”.

El también presidente del Consejo Nacional de Morena indicó que actualmente el País está en un momento de definición electoral, en el que deberán elegir entre remendar instituciones que no responden a la realidad política o diseñar una democracia digna de la pluralidad del Siglo XXI.

Por Nadia Rosales, Agencia Reforma.

Temas


Elecciones
Presupuesto

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


INE
SEGOB

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión de Protección Civil ante los daños provocados por lluvias intensas en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, donde se reportan ríos desbordados, viviendas afectadas y la activación del Plan DN-III-E.

Sheinbaum llama a reunión urgente de Protección Civil por fuertes lluvia en Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí
Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025.

Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

En sexenio de AMLO se creó la Mejoredu para sustituir al INEE, pero en diciembre de 2024 se decretó su extinción para que la SEP asumiera sus funciones.

Elimina SEP dos décadas de información académica de alumnos de educación básica y media superior

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

FGR analiza la estructura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando
El Comité Noruego del Nobel reconoció a la líder opositora María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos en Venezuela y su resistencia pacífica frente al autoritarismo.

¡No fue Trump!... María Corina Machado, opositora venezolana, ganó el premio Nobel de la Paz 2025
El SAT intensifica la fiscalización sobre préstamos y donativos entre particulares. No declarar correctamente montos superiores a 600 mil pesos puede implicar multas de hasta 35 mil pesos. Conoce qué debes reportar y cómo evitar sanciones.

¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
La decisión pone fin, al menos momentáneamente, a una disputa legal inusual entre Drake y su propio sello discográfico.

¿Se acaba el drama? Pierde Drake demanda por canción ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar