Prevé Cenace récord de 54 mil MW en demanda eléctrica para el verano en México

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México
/ 16 abril 2026
    Prevé Cenace récord de 54 mil MW en demanda eléctrica para el verano en México
    Un margen de reserva del 7% deja muy poco espacio para errores; cualquier salida inesperada de una planta grande o una línea de transmisión podría activar las alertas. ARCHIVO

Cenace prevé demanda récord de 54 mil MW y, aunque descartan déficit, el margen de reserva operativa bajará al 7% y Yucatán requerirá plantas de emergencia

La demanda de electricidad en este verano podría llegar a un récord de 54 mil megawatts (MW) ante la llegada de las ondas de calor, reconoció Ricardo Mota Palomino, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Sin embargo, descartó que haya un problema o la existencia de un déficit en el suministro eléctrico nacional, debido a las obras de mantenimiento preventivo que se han realizado.

“Estamos esperando que la demanda llegue a alrededor de 54 mil MW, aproximadamente, que es un número que estábamos esperando hace un año, con una baja de consumo, pero no necesariamente por las ondas frías, sino porque ha crecido el parque de generación distribuida”.

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“Esperamos un verano apretado, pero sin déficit. En general, se han realizado mantenimientos al sistema interconectado desde noviembre hasta marzo, para estar listos para esta temporada; entonces se están reincorporando las plantas que salieron a mantenimiento”, dijo en el marco de la Feria de Energía realizada por la Secretaría de Energía (Sener).

No obstante, reconoció que se esperan récords de riesgo, como la falta de gas natural en el sureste, que podrían generar afectaciones en la península de Yucatán. “Tenemos un punto rojo en la península de Yucatán; sin embargo, ya estamos instalando, o más bien definiendo qué unidades se van a conectar para pasar el verano; van a llegar 150 MW de emergencia de plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) portátiles”, dijo.

Hace dos años, el sistema eléctrico nacional se vio comprometido por las ondas de calor que dispararon la demanda, lo que provocó apagones en sucursales de partes del país. Por otra parte, José Antonio Rojas Nieto, subsecretario de Electricidad, dijo durante su participación en un panel de la feria que el margen de reserva operativa de la red del sistema para este año se estima en alrededor de 7 por ciento.

“Tenemos un margen de reserva que, en el peor de los casos, este año es de 7 por ciento”, aseguró. Añadió que se tiene una capacidad instalada de alrededor de 92 mil MW, pero no se tiene la disponibilidad de cobrar con ella. “Aunque es mucha la capacidad, no siempre se atiende la demanda máxima, pues solo 6 por ciento se retira después de las seis de la tarde”, dijo.

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Añadió que para garantizar la estabilidad de la red se trabaja en almacenamiento. “Es la joya de la corona, en cada central generadora y centros de carga. Desarrollamos unas normas de almacenamiento que las están analizando Australia, Francia, que están asustados por su apagón; las está revisando Chile por su catástrofe de transmisión. Porque resulta ahora que las catástrofes eléctricas son por transmisión, no por generación”, añadió.

La eficiencia energética se está acercando a 40 por ciento y crecerá más por las 10 centrales que se están desarrollando para la CFE, agregó el funcionario.

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