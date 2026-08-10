Prevén crisis energética en dos años si se frena el fracking: Clúster Energético

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    Prevén crisis energética en dos años si se frena el fracking: Clúster Energético
    Desviar gas de EU a Asia y Europa encarecerá la luz en México si no hay fracking, advierten. ChatGPT

México enfrentará una crisis energética en dos años si se frena la extracción de gas vía fracking, ante la alta dependencia de EU, advierten expertos

De seguir el retraso para extraer gas mediante el fracking, en solo dos años México enfrentará una crisis energética por altos precios del hidrocarburo del que depende en un 75% de sus importaciones desde EU, en su mayoría para generar electricidad, advirtió César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

Señaló que luego de que un grupo de 54 especialistas entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum el resultado de sus discusiones sobre la viabilidad del fracking, una vez más hay muy poco atractivo para el inversionista privado, pues lo limitan a la disponibilidad de agua salada en las zonas donde podría desarrollarse la actividad, siendo que hay tecnologías más avanzadas que permiten el reúso del líquido en un circuito cerrado.

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“La dependencia hacia el gas estadounidense amenaza con enfrentarnos a mayores precios de ese combustible, del que importamos 7 mil millones de pies cúbicos diarios y en un 70% los usamos para generar electricidad, pero los productores de aquel lado de la frontera destinan cada vez más su producción hacia plantas de licuefacción que la exportan a mercados más rentables en Europa y Asia” , enfatizó Cadena.

“El fracking tiene 50 años de existir y su uso en Texas ha traído un enorme desarrollo y la venta a México les ha representado un gran mercado, pero ahora está creciendo la licuefacción para llevar a mercados que lo pagan a precios más atractivos” .

Los especialistas recomiendan mantener bajo evaluación solo dos regiones: la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y la de Burgos, en el noreste de Tamaulipas.

Cadena recordó que México paga por el gas estadounidense a 3 dólares por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTUs, por sus siglas en inglés), cuando una vez que pasa por un proceso de licuefacción EU puede enviarlo a otros continentes para venderlo entre 10 y 11 dólares.

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El pasado viernes, Sheinbaum informó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua empezará a perforar pozos exploratorios para determinar si existen reservas suficientes de agua salada, pero si no hay, se cerraría la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional.

Cadena se indicó que podría haber elementos políticos e ideológicos en la decisión gubernamental que busca darle preponderancia a Pemex, cuando la petrolera estatal carece de recursos para desarrollar proyectos.

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