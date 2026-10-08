PRI en Yucatán advierte crisis de salud: denuncian falta de médicos y medicinas

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    PRI en Yucatán advierte crisis de salud: denuncian falta de médicos y medicinas
    El desabasto de medicamentos y la saturación hospitalaria dificultan el acceso a servicios de salud en Yucatán. FOTO: ESPECIAL

Gaspar Quintal Parra señaló que la falta de personal médico en municipios.

El acceso a los servicios de salud en Yucatán enfrenta diversos problemas, de acuerdo con el diputado local y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gaspar Quintal Parra, quien advirtió sobre la falta de médicos, el desabasto de medicamentos y la presión que enfrentan los hospitales públicos.

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El dirigente priista afirmó que estas condiciones afectan a miles de familias, particularmente a quienes viven en comunidades alejadas de la capital y deben trasladarse para recibir atención médica.

Quintal Parra sostuvo que la situación representa una vulneración del derecho humano a la salud, establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRI DENUNCIA FALTA DE MÉDICOS EN MUNICIPIOS DE YUCATÁN

Uno de los principales señalamientos del legislador es la falta de personal médico permanente en comisarías y localidades del interior del estado.

Según explicó, algunas familias deben recorrer largas distancias para encontrar atención, lo que implica gastos de transporte y dificultades adicionales cuando se trata de una emergencia o de pacientes que requieren seguimiento.

El diputado consideró que la ausencia de médicos en estas comunidades limita el acceso oportuno a consultas y tratamientos, especialmente para personas con menos recursos económicos.

Ante este panorama, señaló la necesidad de atender las carencias de los servicios médicos fuera de los principales centros urbanos.

DESABASTO DE MEDICAMENTOS AFECTA A PACIENTES

Quintal Parra también alertó sobre la falta de medicamentos en clínicas y unidades de salud, una situación que, de acuerdo con su declaración, obliga a los pacientes a comprar por cuenta propia los tratamientos que no encuentran en las instituciones públicas.

Este problema puede representar una carga económica para los hogares, en particular para quienes necesitan medicamentos de manera continua para controlar enfermedades o evitar complicaciones.

El dirigente del PRI sostuvo que contar con una consulta médica no es suficiente si los pacientes no tienen acceso a los fármacos necesarios para seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.

SEÑALAN SATURACIÓN HOSPITALARIA Y CIERRE DE UNIDADES

Otro de los puntos expuestos por el legislador es la presión que enfrenta el Hospital Agustín O’Horán, en Mérida, al que señaló como parte de la problemática de atención hospitalaria en la entidad.

Asimismo, expresó preocupación por el cierre del Hospital Materno Infantil, al considerar que esta situación deja en una posición vulnerable a mujeres embarazadas, madres y recién nacidos.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa la importancia de garantizar servicios suficientes para la atención general y maternoinfantil, así como condiciones adecuadas para responder a la demanda de los pacientes.

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YUCATÁN TAMBIÉN ENFRENTA RETOS EN SALUD MENTAL

Quintal Parra agregó que la salud mental requiere atención prioritaria. En su posicionamiento, hizo referencia a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) relacionados con los suicidios y las muertes por enfermedades como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares.

El legislador llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la atención médica y prevenir complicaciones que pueden tener consecuencias graves para la población.

Hasta el momento, los señalamientos expuestos corresponden a la postura del dirigente priista. La dimensión de las carencias denunciadas requiere contrastarse con datos oficiales actualizados sobre personal médico, abasto de medicamentos, capacidad hospitalaria y atención en salud mental en Yucatán.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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