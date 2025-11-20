Primera Tormenta Invernal del 2025 llegará a México: Conagua confirma la fecha EXACTA

México
/ 20 noviembre 2025
    Primera Tormenta Invernal del 2025 llegará a México: Conagua confirma la fecha EXACTA
    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló la fecha exacta en que se originará la primera Tormenta Invernal de la temporada 2025-2026, en México. FOTO: SARA NAVARRETE

El SMN de la Comisión Nacional del Agua alertó por las bajas temperaturas que se registrarán al norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló la fecha exacta en que se originará la primera Tormenta Invernal de la temporada 2025-2026, en México.

A través de un breve informe publicado en sus canales oficiales, las autoridades advirtieron que se pronostica un descenso de la temperatura en la región norte de México.

TE PUEDE INTERESAR: Caerá nieve en estos estados; advierte SMN sobre heladas en todo México por Frente Frío 15

Así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California y Sonora, además de la caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas de dichas entidades federativas.

PRIMERA TORMENTA INVERNAL LLEGARÁ A MÉXICO EL 21 DE NOVIEMBRE: CONAGUA

Dentro de su publicación en X (antes Twitter), el SMN reveló que la primera Tormenta Tropical de la temporada 2025-2026 llegará el próximo 21 de noviembre.

El pronóstico extendido de la Conagua para este día es que el nuevo Frente Frío entrará al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente de chorro polar y el río atmosférico, lo que dará origen a la Tormenta Invernal.

Por lo que es sumamente atender a las advertencias y avisos de Protección Civil de tu entidad.

ESTO PROVOCARÁ LA TORMENTA INVERNAL DURANTE EL FIN DE SEMANA

El pronóstico de la Conagua indica que la primera Tormenta Invernal y el Frente Frío 16 recorrerán gradualmente el noroeste y norte de la República Mexicana, ocasionando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

Para el 22 de noviembre, se espera que caiga nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevé viento de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; además de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y Aguascalientes.

$!Primera Tormenta Invernal del 2025 llegará a México: Conagua confirma la fecha EXACTA

Por otro lado, el Frente Frío 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, continuará interactuando con el río atmosférico, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste); además de chubascos en San Luis Potosí; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: México sufrirá lluvias fuertes y nevadas por Frente Frío 15; estos estados serán los afectados

¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL?

1. Durante la Tormenta (En Interiores)

* Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada.

* Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas.

* Asegure su casa:

-Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor.

-Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas.

- Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor.

* Calefacción y seguridad:

- Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies).

- NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono.

* Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule.

2. Peligros del Frío

* Esté atento a los signos de:

- Hipotermia (enfriamiento corporal): Escalofríos incontrolables, pérdida de memoria, desorientación, habla indistinta, somnolencia. Si sospecha de hipotermia, lleve a la persona a un lugar cálido, quítele la ropa mojada y caliente el centro de su cuerpo (pecho, cuello, cabeza, ingle).

- Congelación: Pérdida de sensación y apariencia blanquecina o pálida en extremidades como dedos, lóbulos de las orejas o punta de la nariz. Busque atención médica inmediatamente.

3. Si Debe Salir o Palear Nieve

* Evite el esfuerzo excesivo: Palear nieve pesada, empujar un auto o caminar en nieve profunda puede causar un ataque al corazón, especialmente si no está en buen estado de salud.

* Vístase adecuadamente: Cúbrase todas las partes expuestas, incluyendo nariz, orejas, mentón y dedos. Use capas de ropa abrigada y seca, un gorro y botas resistentes al agua.

4. Conducción:

* Evite viajar si es posible.

* Si debe conducir, hágalo con extrema precaución, use cadenas en los neumáticos si es necesario, y mantenga el tanque de gasolina casi lleno.

Temas


Clima
tormenta invernal

Localizaciones


México

Organizaciones


Conagua
SMN

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia