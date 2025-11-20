$!Primera Tormenta Invernal del 2025 llegará a México: Conagua confirma la fecha EXACTA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló la fecha exacta en que se originará la primera Tormenta Invernal de la temporada 2025-2026, en México.

A través de un breve informe publicado en sus canales oficiales, las autoridades advirtieron que se pronostica un descenso de la temperatura en la región norte de México.

Así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California y Sonora, además de la caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas de dichas entidades federativas.

PRIMERA TORMENTA INVERNAL LLEGARÁ A MÉXICO EL 21 DE NOVIEMBRE: CONAGUA

Dentro de su publicación en X (antes Twitter), el SMN reveló que la primera Tormenta Tropical de la temporada 2025-2026 llegará el próximo 21 de noviembre.

El pronóstico extendido de la Conagua para este día es que el nuevo Frente Frío entrará al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente de chorro polar y el río atmosférico, lo que dará origen a la Tormenta Invernal.