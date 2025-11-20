Primera Tormenta Invernal del 2025 llegará a México: Conagua confirma la fecha EXACTA
El SMN de la Comisión Nacional del Agua alertó por las bajas temperaturas que se registrarán al norte de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló la fecha exacta en que se originará la primera Tormenta Invernal de la temporada 2025-2026, en México.
A través de un breve informe publicado en sus canales oficiales, las autoridades advirtieron que se pronostica un descenso de la temperatura en la región norte de México.
Así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Baja California y Sonora, además de la caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas de dichas entidades federativas.
PRIMERA TORMENTA INVERNAL LLEGARÁ A MÉXICO EL 21 DE NOVIEMBRE: CONAGUA
Dentro de su publicación en X (antes Twitter), el SMN reveló que la primera Tormenta Tropical de la temporada 2025-2026 llegará el próximo 21 de noviembre.
El pronóstico extendido de la Conagua para este día es que el nuevo Frente Frío entrará al noroeste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente de chorro polar y el río atmosférico, lo que dará origen a la Tormenta Invernal.
Por lo que es sumamente atender a las advertencias y avisos de Protección Civil de tu entidad.
ESTO PROVOCARÁ LA TORMENTA INVERNAL DURANTE EL FIN DE SEMANA
El pronóstico de la Conagua indica que la primera Tormenta Invernal y el Frente Frío 16 recorrerán gradualmente el noroeste y norte de la República Mexicana, ocasionando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.
Para el 22 de noviembre, se espera que caiga nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevé viento de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; además de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y Aguascalientes.
Por otro lado, el Frente Frío 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, continuará interactuando con el río atmosférico, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noreste); además de chubascos en San Luis Potosí; así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
¿QUÉ HACER EN CASO DE TORMENTA INVERNAL?
1. Durante la Tormenta (En Interiores)
* Abríguese bien: Vístase con varias capas de ropa suelta, ligera y cálida, en lugar de una sola capa pesada.
* Manténgase informado: Escuche la radio o televisión para recibir información de emergencia y alertas meteorológicas.
* Asegure su casa:
-Cierre las habitaciones innecesarias para conservar el calor.
-Ponga toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas.
- Cierre las cortinas o persianas para mantener el calor.
* Calefacción y seguridad:
- Tenga cuidado con los calentadores portátiles y chimeneas. Mantenga todo lo inflamable a una distancia mínima de 1 metro (3 pies).
- NO use estufas de gas, hornos o parrillas para calentar su casa, ya que esto conlleva riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono.
* Proteja las tuberías: Deje los grifos interiores goteando ligeramente para permitir la circulación del agua y prevenir que se congelen y revienten. Abra las puertas de los gabinetes debajo de los fregaderos para que el aire caliente circule.
2. Peligros del Frío
* Esté atento a los signos de:
- Hipotermia (enfriamiento corporal): Escalofríos incontrolables, pérdida de memoria, desorientación, habla indistinta, somnolencia. Si sospecha de hipotermia, lleve a la persona a un lugar cálido, quítele la ropa mojada y caliente el centro de su cuerpo (pecho, cuello, cabeza, ingle).
- Congelación: Pérdida de sensación y apariencia blanquecina o pálida en extremidades como dedos, lóbulos de las orejas o punta de la nariz. Busque atención médica inmediatamente.
3. Si Debe Salir o Palear Nieve
* Evite el esfuerzo excesivo: Palear nieve pesada, empujar un auto o caminar en nieve profunda puede causar un ataque al corazón, especialmente si no está en buen estado de salud.
* Vístase adecuadamente: Cúbrase todas las partes expuestas, incluyendo nariz, orejas, mentón y dedos. Use capas de ropa abrigada y seca, un gorro y botas resistentes al agua.
4. Conducción:
* Evite viajar si es posible.
* Si debe conducir, hágalo con extrema precaución, use cadenas en los neumáticos si es necesario, y mantenga el tanque de gasolina casi lleno.