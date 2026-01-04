Priorizan obras de trenes en el presupuesto para 2026

México
/ 4 enero 2026
    Priorizan obras de trenes en el presupuesto para 2026
    El 60% del presupuesto de SICT para 2026, que asciende a 153 mil 539.2 millones de pesos, será para obras ferroviarias. FOTO: REFORMA

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) tendrá en 2026 un monto de 92 mil 524.6 millones de pesos

En 2026, los proyectos ferroviarios del Gobierno federal serán uno de los principales destinos del gasto público.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con un presupuesto de 153 mil 539.2 millones de pesos, alrededor de 60 por ciento se canaliza al sistema ferroviario.

TE PUEDE INTERESAR: ‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela

Y prácticamente todo se concentra en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que ejercerá 92 mil 524.6 millones de pesos en 2026.

En la Marina, 35 por ciento se destinará al Corredor Interoceánico y a sus empresas ferroviarias y portuarias. De 65 mil 926.8 millones de pesos, destinará 23 mil 051.6 millones, equivalente a 35 por ciento del total, al Interoceánico, donde el 28 de diciembre se descarriló un tren.

En tanto, la Defensa dispondrá de 170.7 mil millones de pesos en 2026. Dentro de esa bolsa, el rubro más abultado es el Tren Maya, con 30 mil 744 millones asignados.

Tras el reciente descarrilamiento en Oaxaca, especialistas advierten sobre los riesgos de impulsar megaproyectos ferroviarios sin estudios técnicos, ambientales y sociales suficientes.

”Los pagamos con recursos públicos, con subsidios permanentes y ahora también con muertos”, resume Miguel Ángel García, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.

Temas


Movilidad
Trenes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
AMLO sale de retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela.

‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela
Donald Trump afirmó que fuerzas estadounidenses ejecutaron un asalto “sin precedentes” en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

“Vamos a extraer mucha riqueza, habrá un reembolso para EU” y otras frases alarmantes sobre el Discurso de Donald Trump sobre Venezuela

Llama a reforzar la vacunación, especialmente entre adultos mayores y grupos de riesgo.

El COVID no se fue: Europa sigue registrando muertes y hospitalizaciones, dice la OMS
Nicolás Maduro y su esposa llegan a los Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa llegan a los Estados Unidos
Nicolás Maduro posó retador en una de las primeras imágenes difundidas a su llegada a Nueva York.

Así ‘asfixió’ Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro antes de su captura
La captura de Nicolás Maduro detonó una oleada de posturas encontradas en el país.

México se divide por Maduro: condenas, respaldo y celebraciones tras acción de EU
En el lugar, los asistentes corearon consignas y exhibieron carteles contra la intervención.

Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro