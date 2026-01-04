Priorizan obras de trenes en el presupuesto para 2026

En 2026, los proyectos ferroviarios del Gobierno federal serán uno de los principales destinos del gasto público.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con un presupuesto de 153 mil 539.2 millones de pesos, alrededor de 60 por ciento se canaliza al sistema ferroviario.

Y prácticamente todo se concentra en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que ejercerá 92 mil 524.6 millones de pesos en 2026.

En la Marina, 35 por ciento se destinará al Corredor Interoceánico y a sus empresas ferroviarias y portuarias. De 65 mil 926.8 millones de pesos, destinará 23 mil 051.6 millones, equivalente a 35 por ciento del total, al Interoceánico, donde el 28 de diciembre se descarriló un tren.

En tanto, la Defensa dispondrá de 170.7 mil millones de pesos en 2026. Dentro de esa bolsa, el rubro más abultado es el Tren Maya, con 30 mil 744 millones asignados.

Tras el reciente descarrilamiento en Oaxaca, especialistas advierten sobre los riesgos de impulsar megaproyectos ferroviarios sin estudios técnicos, ambientales y sociales suficientes.

”Los pagamos con recursos públicos, con subsidios permanentes y ahora también con muertos”, resume Miguel Ángel García, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.