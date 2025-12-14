Problemáticas financieras en México 2025: desabasto médico, falta de recursos e inversiones lentas

INVERSIÓN PÚBLICA EN PEMEX, CON EL PEOR ARRANQUE

La inversión física del gobierno en Pemex fue de 193 mil millones de pesos entre enero y octubre, un desplome de 29% contra el mismo periodo de 2024, al quitar la inflación.

Se trata de la caída más profunda al comenzar un sexenio desde que hay información comparable en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir de la gestión de Ernesto Zedillo.

Expertos coinciden en que la petrolera no solo necesita apoyo financiero y fiscal, sino también inversión en infraestructura, maquinaria y equipo.

En su opinión, el ajuste en la inversión física provocó la disminución en la producción de Pemex, que promedia 1.6 millones de barriles este año y es el peor resultado de las últimas cuatro décadas.

ESTADOS SUFREN POR REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES

Entre julio y septiembre de este año, los estados y municipios padecieron la reducción de las participaciones federales, lo que afectó que pudieran seguir con las obras programadas para el periodo, indican datos del Banco de México (Banxico) y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

La fragilidad de las finanzas estatales limitó la capacidad de los gobiernos locales para emprender proyectos de infraestructura con recursos propios, lo que incrementó su dependencia del financiamiento federal.

Así lo reportaron directivos empresariales consultados por Banxico, sobre todo del sector de la construcción en la región norte, en cuanto a la obra pública.

Señalaron que esa situación se asoció con la reducción de las participaciones federales transferidas a las entidades federativas durante el periodo de referencia, en comparación con el trimestre anterior, lo que impactó a todos los estados de la región.

SERVICIOS MÉDICOS SUBEN MÁS RÁPIDO QUE LA INFLACIÓN

Los servicios médicos se encarecieron 4.3% en noviembre, mientras la inflación general fue de 3.8%, señalan registros del Inegi.

El precio de estos servicios lleva 13 meses consecutivos subiendo más rápido que la inflación.

Destaca el incremento de 5.3% en la hospitalización general, seguido del aumento de 5.1% en la atención médica durante el parto y el alza de 5% en la consulta médica general, de acuerdo con el monitoreo que el Inegi lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país.

La asociación civil Soy Paciente indicó la necesidad de fortalecer la transparencia en los servicios de salud mediante la correcta aplicación y actualización de los protocolos médicos.