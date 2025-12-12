La producción industrial cayó 0.7 por ciento anual en octubre; repunta a nivel mensual: Inegi

La actividad industrial en México disminuyó un 0.7 por ciento en octubre de 2025 con respecto al año anterior, en consecuencia por retrocesos en la minería y las industrias manufactureras, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

El dato anual negativo se explicó por una disminución de 1.4 por ciento en las industrias manufactureras y de 0.7 por ciento en la minería, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del IMAI.

Por el contrario, la construcción mostró un crecimiento anual de 1.5 por ciento mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural creció un 1.7 por ciento.

Sin embargo, a nivel mensual la actividad industrial registró en octubre un repunte de 0.7 por ciento con respecto a septiembre de 2025, principalmente por la construcción que creció 3.8 por ciento; además el sector energético produjo un 1.6 por ciento más y la minería presentó un incremento del 0.7 por ciento. Las industrias manufactureras reportaron una caída mensual de 0.3 por ciento.

La actividad industrial disminuyó 0.4 por ciento con respecto a octubre de 2024 y acumuló un decrecimiento de 1.7 por ciento en el periodo enero-octubre de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, según el Inegi.

Según el IMAI, en esos diez meses, la minería acumuló una caída de 7.7 por ciento, la construcción retrocedió 2.2 por ciento y las industrias manufactureras descendieron 0.5 por ciento, mientras que el sector de generación y suministro de energía presentó una baja acumulada de 0.8 por ciento.

El cálculo de este indicador es con base a las cifras registradas por Inegi del Producto Interno Bruto anual y trimestral, aunado a la información recabada por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).