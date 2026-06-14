Visita Sheinbaum San Luis Potosí ante falta de condiciones en Zacatecas

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    Visita Sheinbaum San Luis Potosí ante falta de condiciones en Zacatecas
    El magisterio de Zacatecas insiste en que provocarán movilizaciones si se reprograma la visita de la presidenta. Cortesía

La mandataria improvisó una visita a la entidad en donde estuvo acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum improvisó una visita a San Luis Potosí ante la falta de condiciones para realizar un evento en Zacatecas.

El gobernador potosino Ricardo Gallardo presumió fotografías de la mandataria entregando boletos a jóvenes que representaron al estado en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-cuatro-personas-en-azcapotzalco-entre-ellos-un-menor-de-edad-NI21381941

“¡El talento potosino sigue llegando más lejos! Acompañamos a la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a entregar boletos a las y los jóvenes que representaron con orgullo a San Luis Potosí.

“El equipo Tuneros de SLP, Campeones Nacionales del torneo, recibieron sus boletos para presenciar el partido Corea del Sur vs Sudáfrica; mientras que las Leonas de la UPSLP, subcampeonas del Torneo Femenil Nacional de Futsal Mundialito Social IMSS 2026, recibieron sus boletos para disfrutar el encuentro Suecia vs Túnez”, afirmó el gobernador en redes sociales.

CANCELA GIRA POR ZACATECAS

El evento se realizó prácticamente en secreto, ante la amenaza de profesores de las secciones 34 y 58 del SNTE-CNTE de Zacatecas de acudir hasta donde estuviera la mandataria para exigir cumplimiento a sus demandas.

Al interior del gobierno estatal y líderes morenistas corren dos versiones sobre la cancelación de la gira que tenía programada Sheinbaum al mediodía en la explanada de la Feria de Zacatecas, donde sigue montado el escenario y la sillería para el evento en el que se anunciaría un programa de apoyo para mantenimiento de carreteras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dara-cnte-paso-libre-en-casetas-de-acceso-a-cdmx-HI21381633

La primera versión es que la carretera Aguascalientes-Zacatecas, donde se aplicaría el plan anunciado, tiene complicaciones porque es concesionada, y requería algunos trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Otros afirman que “se sugirió” a la presidenta cancelar el evento, porque el magisterio de la entidad, al que se le conoce por lo aguerrido, amenazaba con no dejarla salir del acto protocolario hasta que atendiera sus demandas.

El magisterio insiste en que provocarán movilizaciones si se reprograma la visita de la presidenta.

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