Procesan a presunto asesino del hermano de Markitos Toys, en Baja California

México
/ 25 diciembre 2025
    Procesan a presunto asesino del hermano de Markitos Toys, en Baja California
    Un juez de control vinculó a proceso a Armando Adrián ‘N’. (Foto: especial) FGE Baja California

La audiencia se realizó el 22 de diciembre, en donde el juzgador consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar proceso penal

Un juez de control vinculó a proceso penal a Armando Adrián “N”, presunto responsable del homicidio de Jesús Gail Castro Cárdenas, hermano del influencer sinaloense conocido como Markitos Toys, confirmó la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La audiencia se llevó a cabo el 22 de diciembre, donde el juez determinó que los datos presentados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer que el imputado participó en el ataque que terminó con la vida de la víctima, por lo que también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 28 de marzo de 2025 en la delegación El Sauzal de Rodríguez, al norte del municipio de Ensenada, cuando Jesús Gail salió de un restaurante ubicado en el kilómetro 104 de la carretera libre Tijuana–Ensenada.

En ese punto, la víctima fue interceptada por al menos dos personas armadas, quienes abrieron fuego de forma directa, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento en el lugar, señalaron las autoridades judiciales.

Tras consumar el ataque, los presuntos responsables huyeron en un vehículo Toyota Corolla color guinda, que posteriormente fue localizado abandonado en el fraccionamiento Colinas del Mar, también en Ensenada, lo que permitió a los investigadores recabar indicios balísticos y otros elementos probatorios.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Armando Adrián “N”, a quien se le atribuye la probable participación en el crimen.

El homicidio de Jesús Gail, quien no era figura pública como su hermano, generó atención mediática nacional debido a la notoriedad de Markitos Toys —creador de contenido originario de Culiacán con una amplia audiencia en redes sociales— lo que también ha puesto de relieve los riesgos de violencia en zonas de alta incidencia delictiva.

El caso ahora avanza en sede judicial conforme a los plazos y procedimientos legales establecidos para delitos como el homicidio calificado, a la espera de que se determine la responsabilidad penal durante las siguientes etapas del proceso.

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Actualmente se desempeña como analista métrico y SEO Manager. Más de 4 años de experiencia en fact-checking, tendencias y análisis de datos.

Forma parte del equipo de verificación de hechos de Candidatum y VanguardiaMX-Verificado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. También cuenta con estudios en estrategias de alcance y engagement para periodistas por el Knight Center of Journalism in the Americas de la Universidad de Austin, Texas.

