Productores de maíz regresan a la CDMX para exigir precios justos y negociación digna

CDMX.- Productores de maíz del Movimiento Agrícola Campesino regresaron este lunes 3 de noviembre a la Ciudad de México, donde buscan ser recibidos en la Cámara de Diputados para exigir precios justos y una negociación digna que atienda la crisis del sector.

La movilización incluyó bloqueos en vías de Ferromex en los estados de Guanajuato y Michoacán, así como libre paso en casetas de cobro en diferentes carreteras federales. Los manifestantes señalaron que su intención es presionar al Gobierno federal sin afectar a la ciudadanía.

“Nuestro único fin es el bienestar del sector agrícola. Como acto de buena fe y para no afectar a la ciudadanía a la que también pertenecemos, anunciamos que las carreteras de México estarán liberadas a paso libre”, indicó el Movimiento Agrícola Campesino en un comunicado.

Los productores recordaron que su lucha busca garantizar un precio de garantía justo para el maíz, el pago oportuno de cosechas y la defensa de la soberanía alimentaria, ante lo que consideran un abandono estructural del campo mexicano.

Durante las manifestaciones, los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el fin de semana, y expresaron solidaridad con la población michoacana afectada por la violencia.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre afectaciones a la circulación debido a las protestas. En la Autopista Arco Norte, se registró el cierre total en el kilómetro 50+800, cerca de la caseta Jilotepec, mientras que en Autopistas Michoacán, el bloqueo se mantiene en el kilómetro 132+500 del tramo Uruapan-Nueva Italia.

“Se solicita a los conductores tomar precauciones y prever tiempos de recorrido”, advirtió la dependencia federal a través de sus canales oficiales.

Hasta el cierre de esta edición, los representantes campesinos permanecían en la capital a la espera de una mesa de diálogo con legisladores federales, con el objetivo de establecer compromisos concretos en materia de precios de garantía y apoyos al campo. Con información de El Universal