Productores de maíz regresan a la CDMX para exigir precios justos y negociación digna

México
/ 3 noviembre 2025
    Productores de maíz regresan a la CDMX para exigir precios justos y negociación digna
    Los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el fin de semana. /FOTO: ESPECIAL

Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino demandan precios justos al grano, mientras se reportaron bloqueos en vías férreas y autopistas en Michoacán, Guanajuato y el Arco Norte

CDMX.- Productores de maíz del Movimiento Agrícola Campesino regresaron este lunes 3 de noviembre a la Ciudad de México, donde buscan ser recibidos en la Cámara de Diputados para exigir precios justos y una negociación digna que atienda la crisis del sector.

La movilización incluyó bloqueos en vías de Ferromex en los estados de Guanajuato y Michoacán, así como libre paso en casetas de cobro en diferentes carreteras federales. Los manifestantes señalaron que su intención es presionar al Gobierno federal sin afectar a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa ‘campaña millonaria’ tras marcha juvenil convocada para el 15 de noviembre

“Nuestro único fin es el bienestar del sector agrícola. Como acto de buena fe y para no afectar a la ciudadanía a la que también pertenecemos, anunciamos que las carreteras de México estarán liberadas a paso libre”, indicó el Movimiento Agrícola Campesino en un comunicado.

Los productores recordaron que su lucha busca garantizar un precio de garantía justo para el maíz, el pago oportuno de cosechas y la defensa de la soberanía alimentaria, ante lo que consideran un abandono estructural del campo mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Casi 300 mil personas siguen sin electricidad en México: CFE fija 2028 como meta final

Durante las manifestaciones, los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el fin de semana, y expresaron solidaridad con la población michoacana afectada por la violencia.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre afectaciones a la circulación debido a las protestas. En la Autopista Arco Norte, se registró el cierre total en el kilómetro 50+800, cerca de la caseta Jilotepec, mientras que en Autopistas Michoacán, el bloqueo se mantiene en el kilómetro 132+500 del tramo Uruapan-Nueva Italia.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque armado deja tres policías muertos en Puebla; suman 11 en el año

“Se solicita a los conductores tomar precauciones y prever tiempos de recorrido”, advirtió la dependencia federal a través de sus canales oficiales.

Hasta el cierre de esta edición, los representantes campesinos permanecían en la capital a la espera de una mesa de diálogo con legisladores federales, con el objetivo de establecer compromisos concretos en materia de precios de garantía y apoyos al campo. Con información de El Universal

Temas


Campesinos
protestas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
SICT

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la falta de ética del periódico Reforma por publicar imágenes del momento en que fue víctima de acoso.

Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió
Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan.

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago

Pensión del Bienestar... calendario del 5 al 27 de noviembre para recibir el pago de 6 mil 200 pesos
Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.