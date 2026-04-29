$!Profeco va contra Whirlpool: admiten demanda colectiva por incumplimientos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que un juez federal con sede en Monterrey, Nuevo León, admitió a trámite una demanda de acción colectiva en contra de la empresa Whirlpool México, por presuntos incumplimientos que habrían afectado a 112 personas consumidoras entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con la información difundida por la Profeco, la demanda fue presentada en agosto de 2024 contra la compañía, también identificada comercialmente como KitchenAid, derivado de diversas quejas relacionadas con operaciones realizadas a través de sus tiendas en línea.

DENUNCIAN QUE WHIRPOOL INCUMPLIÓ CON OFERTAS, ENTREGAS Y REALIZÓ CANCELACIONES UNILATERALES Entre los señalamientos se encuentran el incumplimiento de ofertas anunciadas, la negativa en la entrega de productos adquiridos y la cancelación unilateral de compras sin el consentimiento de las personas consumidoras. La institución precisó que estos hechos corresponden a transacciones efectuadas durante 2022, 2023 y 2024, periodo en el que se registraron las afectaciones actualmente consideradas dentro del proceso judicial.

PROFECO LLAMA A CONSUMIDORA A SUMARSE A DEMANDA COLECTIVA Tras la admisión de la demanda, la Profeco convocó a las personas que consideren haber sido afectadas en condiciones similares a adherirse a la acción colectiva. Podrán integrarse quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: incumplimiento de ofertas, negativa de entrega de productos o cancelación unilateral de compras sin autorización, siempre que los hechos correspondan a los años señalados. La dependencia indicó que los interesados pueden consultar los requisitos en el portal oficial de acciones colectivas o comunicarse a la Dirección de Acciones Colectivas vía telefónica, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. QUÉ ES UNA ACCIÓN COLECTIVA Y CÓMO FUNCIONA La acción colectiva es un mecanismo jurídico que permite a un grupo de personas, ya sea determinado o indeterminado, acudir ante una autoridad jurisdiccional para defender intereses comunes frente a prácticas que se consideran dañinas o abusivas por parte de proveedores de bienes o servicios. Este recurso tiene como objetivo principal obtener la reparación del daño causado, a través de un solo proceso judicial que represente a todas las personas afectadas, evitando la necesidad de promover juicios individuales.

CASOS EN LOS QUE PUEDE APLICARSE UNA ACCIÓN COLECTIVA Las acciones colectivas pueden interponerse en situaciones donde existan afectaciones generalizadas a consumidores, usuarios de servicios financieros o incluso en materia ambiental. Entre los ejemplos se encuentran la venta de productos con defectos de fabricación, la negativa a hacer válida una garantía, la falta de entrega de bienes ya pagados, la prestación deficiente de servicios o la cancelación injustificada de contratos. También pueden abarcar casos relacionados con servicios de transporte, telecomunicaciones o desarrollos inmobiliarios con fallas estructurales.

PROFECO DESTACA ACCESO A LA JUSTICIA PARA CONSUMIDORES De acuerdo con la Profeco, este tipo de mecanismos permite a la ciudadanía organizarse para denunciar la vulneración de sus derechos, facilita el acceso a la justicia y reduce los costos asociados a los procesos legales. Asimismo, la acción colectiva busca concentrar en un solo juicio la representación de múltiples afectados, lo que contribuye a una resolución integral de controversias derivadas de prácticas comerciales.

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