Sin pretexto para subir la tortilla: Agricultura y Profeco presionan y vigilan a 603 tortillerías

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descartaron un posible aumento en el precio de la tortilla e informaron que no existe un incremento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto. En un comunicado conjunto, ambas dependencias hicieron un llamado a evitar aumentos injustificados en el precio de la tortilla, al señalar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta de las familias mexicanas.

Las instituciones recordaron que la mayoría de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, así como las principales empresas harineras, participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mediante el cual asumieron el compromiso de mantener estabilidad en los precios y avanzar gradualmente en su reducción conforme a las condiciones del mercado. Indicaron que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficiente para contribuir a la estabilidad del precio, por lo que consideraron que no hay justificación técnica ni económica para un alza.

Las dependencias detallaron que el gobierno de México trabaja de forma permanente en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, mediante políticas orientadas a reforzar el ingreso de las y los productores, incluida la comercialización directa. Sobre la supervisión al consumidor, señalaron que la Profeco monitorea precios en 603 tortillerías a nivel nacional como parte del programa Quién es Quién en los Precios y revisa el padrón de establecimientos de las cámaras firmantes que proporciona la Secretaría de Economía, con el objetivo de comprobar el porcentaje de cumplimiento.

De acuerdo con el comunicado, Profeco presenta un reporte mensual con los resultados del seguimiento, como parte de las acciones de vigilancia y verificación en el mercado. Ambas dependencias sostuvieron que estas medidas se enmarcan en una estrategia para garantizar el abasto de maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias y avanzar en la soberanía alimentaria.

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