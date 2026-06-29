$!Profepa asegura más de 11 mil huevos de tortuga golfina transportados ilegalmente en Colima

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Oficina de Representación en Colima, emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos tras el aseguramiento de 11 mil 175 huevos de tortuga marina golfina (Lepidochelys olivacea) que eran transportados de manera ilegal por una persona, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos contra la biodiversidad. De acuerdo con la dependencia federal, el hallazgo fue posible gracias a un retén de seguridad instalado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad de Estapilla, perteneciente al municipio de Colima, donde fue interceptado un hombre que trasladaba los huevos en cinco cajas de cartón y tres costales. Las autoridades señalaron que la carga provenía del estado de Michoacán y que, tras la inspección correspondiente, se confirmó que se trataba de huevos de tortuga marina golfina, especie protegida por la legislación ambiental mexicana.

SEDENA DETECTÓ EL CARGAMENTO DURANTE UN RETÉN DE SEGURIDAD Según la información oficial, el operativo se realizó como parte de las acciones de vigilancia establecidas por la Sedena en la entidad. Durante la revisión de rutina, los militares localizaron las cajas y costales que contenían miles de huevos de tortuga marina. Tras el aseguramiento, la persona que los transportaba fue detenida por el presunto delito contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en Colima, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes. Posteriormente, personal especializado de la Profepa acudió al sitio para colaborar con la FGR y la Sedena en la cuantificación del material asegurado.

PROFEPA CUANTIFICÓ 11 MIL 175 HUEVOS Y EMITIÓ UN DICTAMEN TÉCNICO Como parte de las diligencias, especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizaron la inspección del cargamento y contabilizaron un total de 11 mil 175 huevos de tortuga marina. Con base en esta revisión, la institución elaboró un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos, documento que será integrado a las investigaciones ministeriales. La Profepa informó además que en los próximos días elaborará un segundo dictamen relacionado con la reparación del daño ambiental ocasionado por estos hechos, con el objetivo de establecer las medidas correspondientes conforme a la legislación vigente. BUSCAN REDUCIR EL IMPACTO MEDIANTE LA SIEMBRA DE LOS HUEVOS La dependencia explicó que, como medida para intentar disminuir el impacto ambiental derivado del aseguramiento, recomendó realizar la siembra de los huevos. No obstante, precisó que la viabilidad de esta acción es incierta debido a que se desconoce cuánto tiempo permanecieron fuera del nido y las condiciones en las que fueron transportados. La Profepa indicó que existe un periodo limitado durante el cual los huevos aún pueden conservar posibilidades de eclosionar; sin embargo, factores como la manipulación, el tiempo de extracción y las condiciones de almacenamiento pueden afectar significativamente el desarrollo de los embriones.

LA LEY PROHÍBE CUALQUIER APROVECHAMIENTO DE TORTUGAS MARINAS Y SUS DERIVADOS La institución recordó que el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre establece que ningún ejemplar de tortuga marina, independientemente de la especie, puede ser objeto de aprovechamiento extractivo, ya sea con fines de subsistencia o comerciales. La prohibición también comprende sus partes, productos y derivados, incluidos los huevos, debido al régimen especial de protección que existe para estas especies en México. La Profepa destacó que continuará colaborando, dentro del ámbito de sus atribuciones, con las autoridades responsables de la investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, reiteró su compromiso con la conservación de las tortugas marinas, al señalar que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas costeros y marinos, por lo que las acciones de vigilancia y protección buscan prevenir actividades ilícitas que afecten sus poblaciones.

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