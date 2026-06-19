Detectan dos casos de gusano barrenador en el zoológico de León

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    Detectan dos casos de gusano barrenador en el zoológico de León
    El organismo público explicó que derivado de revisiones rutinarias de especialistas, identificaron los casos de infestación. Cuartoscuro

La miasis se identificó en un ciervo y en un yak, informó el patronato del parque.

LEÓN, GTO.- En el Zoológico de León (Zoo León) detectaron al Gusano Barrenador (miasis) en dos especies que presentaban heridas en la piel.

La miasis se identificó en un elk (ciervo) y en un yak (mamífero bovino), informó el patronato del parque.

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El organismo público explicó que derivado de revisiones rutinarias de especialistas, identificaron los casos de infestación por Gusano Barrenador en un ejemplar de elk (Cervus canadensis), que el 5 de junio presentó una lesión en la región mandibular, y en ejemplar de yak (Bos grunniens), que el 12 del mismo mes tenía una lesión en el canal auditivo.

Ante esa situación, se anunció que se fortalecieron los protocolos de vigilancia, bioseguridad y medicina preventiva en toda la colección animal.

ACTIVAN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Ante estas situaciones, se activaron de inmediato los protocolos de atención veterinaria, realizando la valoración clínica correspondiente, el tratamiento especializado y la notificación oportuna a SENASICA para la toma y análisis de muestras.

Ambos ejemplares permanecen bajo seguimiento médico veterinario y continúan evolucionando favorablemente.

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Con el propósito de prevenir nuevos casos, el Zoo León mantiene de manera permanente el monitoreo clínico diario de los ejemplares por parte del personal de manejo animal y del área veterinaria, fumigación de áreas, atención inmediata de heridas traumáticas, quirúrgicas o de cualquier otra índole.

MANTIENEN CONTROL DE FAUNA

Asimismo, se mantienen los programas permanentes de control de fauna nociva y vectores y vigilancia sanitaria continua en especies susceptibles, especialmente ungulados domésticos y silvestres.

Este viernes, el Consejo Directivo del Zoológico aprobó 167 mil pesos del presupuesto para fortalecer las acciones preventivas y de control sanitario.

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Los recursos permitirán la adquisición de fumigadoras aspersoras, dardos y medicamentos. Diana Karen Casillas, directora del parque explicó que iniciarán una serie de fumigaciones programadas para prevenir y erradicar la propagación de plagas.

“Estas fumigaciones queremos dejarlas ya como algo permanente, entonces lo que se va a gestionar es que se haga una ampliación presupuestal para que esto ya quede como una medida permanente”, aseveró.

Desde noviembre pasado El Zoo León enfrenta una espiral de muertes de animales que provocó la intervención y en dos cierres temporales del lugar por indicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como el cese de personal.

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