Programas del Bienestar llegan al 3% del PIB, complicando metas fiscales de 2026

En el primer trimestre de este año, el gasto público se orientó a garantizar la entrega de los apoyos sociales, sacrificando la inversión para el desarrollo económico. En total, el gasto programable del sector público presupuestario ascendió a 1.6 billones de pesos de enero a marzo de este año, lo que significó un incremento de 2.7 por ciento real anual, según muestran cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El gasto público relacionado con Desarrollo Social (que comprende protección ambiental, vivienda, salud y educación, entre otros) tuvo un crecimiento de 13.3 por ciento real anual solo en marzo, situándose en 475 mil 679 millones de pesos, y una alza de 12.4 por ciento real anual considerando todo el primer trimestre, con un saldo de más de 1.2 billones de pesos.

Dentro de este rubro destaca un incremento de 34.6 por ciento en el gasto público destinado a Salud, con 220 mil 374 millones de pesos en el primer trimestre. Resalta también que el gasto en Educación tuvo un alza de 29 por ciento real anual en marzo, con 11 mil 96 millones de pesos, y un incremento de 15 por ciento real anual tomando en cuenta el gasto durante el primer trimestre, que ascendió a 282 mil 597.6 millones de pesos. En contraste, el gasto público destinado a Desarrollo Económico tuvo una reducción de 21.3 por ciento real anual en el primer trimestre de 2026, ya que el saldo disminuyó a 348 mil 201.9 millones de pesos, y una caída de 7.4 por ciento real anual considerando solo el gasto de marzo, con un monto de 140 mil 595 millones de pesos. Este descenso estuvo impulsado por caídas de 28.6 por ciento en combustibles y energía; -15,6 por ciento en minería, manufacturas y construcción; -55 por ciento en comunicaciones y -28 por ciento en turismo. Édgar Amador, titular de la SHCP, argumentó en su informe sobre las finanzas públicas que el gasto del primer trimestre del año estuvo orientado a garantizar los programas para el Bienestar , por ser un instrumento clave para mejorar la calidad de vida de la población.

“En particular, el gasto en desarrollo social mostró un incremento de 12.4 por ciento real anual, impulsado por aumentos de 15 por ciento y 7.3 por ciento en los rubros de educación y protección social respectivamente”, indicó el secretario. Esto, agregó, ha permitido garantizar el financiamiento oportuno de los programas para el bienestar. Recientemente, analistas económicos de Citi México advirtieron que la presión de los apoyos sociales, que hoy equivalen a cerca del 3 por ciento del PIB, complicará las metas de consolidación fiscal planteadas por el Gobierno para 2026 y 2027.

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