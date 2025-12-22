Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión

En Chiapas, la Secretaría de Salud local emitió un oficio que exhorta a cancelar actividades masivas durante la temporada invernal, 2025-2026, que comprende del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026. Sin embargo, de ser necesario, la dependencia específica que este lapso podría extenderse.

La entidad no podrá celebrar actos masivos, como posadas, ferias, desfiles alegóricos ni partidos deportivos, entre otros, según un oficio emitido por la Secretaría de Salud local el pasado 18 de diciembre. El oficio firmado por Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de esta entidad, está dirigido a Víctor Alonso Pérez Saldaña, presidente municipal constitucional de Cacahoatán, en Chiapas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantiene control de sarampión pese a repunte nacional

En el documento se establece que con base en el reglamento Sanitario Internacional y la Ley General de Salud, en casos de emergencia o riesgos para la salud pública, se hace este exhorto para la restricción y cancelación de actividades masivas.

Esto último con la intención de permitir la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la transmisión y además proteger a la población infantil a través del plan de respuesta rápida para el control de brotes por sarampión.

De acuerdo con el informe del Secretario de Salud estatal, en México hay un aumento de casos de sarampión, principalmente en Chihuahua y Jalisco.

El reporte epidemiológico más reciente proporcionado por la Secretaría de Salud, con corte al pasado viernes 19, reporta que en Chihuahua se han registrado 4 mil 473 casos confirmados acumulados y 21 defunciones, mientras que en Jalisco han sido 462 casos y una función.

En el caso de Chiapas, se tiene registro de 64 casos confirmados y al menos 201 casos probables acumulados.

Los municipios de este estado donde hay mayor transmisión son Mitontic, San Cristóbal, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

TE PUEDE INTERESAR:Aumentan casos de sarampión en México: quiénes deben aplicar la vacuna ya dónde acudir

En total, en el País van 5 mil 860 casos confirmados y 24 funciones por sarampión.

”Cabe hacer mención que de omitir el exhorto se está infringiendo en la Ley General de Salud: Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estiman necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales que dice la Secretaría de Salud”finaliza Gómez Cruz.