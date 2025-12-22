Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión

México
/ 22 diciembre 2025
    Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión
    Fotografía en referencia a la enfermedad de sarampión. Reforma

En Chiapas se registran más de 64 casos confirmados y 201 casos probables acumulados de sarampión en niños, en respuesta la Secretaría de Salud local emitió un oficio donde se suspenden actividades invernales en la región

En Chiapas, la Secretaría de Salud local emitió un oficio que exhorta a cancelar actividades masivas durante la temporada invernal, 2025-2026, que comprende del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026. Sin embargo, de ser necesario, la dependencia específica que este lapso podría extenderse.

La entidad no podrá celebrar actos masivos, como posadas, ferias, desfiles alegóricos ni partidos deportivos, entre otros, según un oficio emitido por la Secretaría de Salud local el pasado 18 de diciembre. El oficio firmado por Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de esta entidad, está dirigido a Víctor Alonso Pérez Saldaña, presidente municipal constitucional de Cacahoatán, en Chiapas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila mantiene control de sarampión pese a repunte nacional

En el documento se establece que con base en el reglamento Sanitario Internacional y la Ley General de Salud, en casos de emergencia o riesgos para la salud pública, se hace este exhorto para la restricción y cancelación de actividades masivas.

Esto último con la intención de permitir la reducción del riesgo de contagio, ralentizar la velocidad de la transmisión y además proteger a la población infantil a través del plan de respuesta rápida para el control de brotes por sarampión.

De acuerdo con el informe del Secretario de Salud estatal, en México hay un aumento de casos de sarampión, principalmente en Chihuahua y Jalisco.

El reporte epidemiológico más reciente proporcionado por la Secretaría de Salud, con corte al pasado viernes 19, reporta que en Chihuahua se han registrado 4 mil 473 casos confirmados acumulados y 21 defunciones, mientras que en Jalisco han sido 462 casos y una función.

En el caso de Chiapas, se tiene registro de 64 casos confirmados y al menos 201 casos probables acumulados.

Los municipios de este estado donde hay mayor transmisión son Mitontic, San Cristóbal, Chamula, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán, Larráinzar, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Simojovel, Berriozábal y Comitán.

TE PUEDE INTERESAR:Aumentan casos de sarampión en México: quiénes deben aplicar la vacuna ya dónde acudir

En total, en el País van 5 mil 860 casos confirmados y 24 funciones por sarampión.

”Cabe hacer mención que de omitir el exhorto se está infringiendo en la Ley General de Salud: Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estiman necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales que dice la Secretaría de Salud”finaliza Gómez Cruz.

Temas


Navidad
Sarampión

Localizaciones


Chiapas

Organizaciones


Secretaría de Salud

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Fe, esperanza y caridad para Navidad
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio
Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump,

Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales