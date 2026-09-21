Guerrero y Michoacán suspenden clases por huracán ‘Polo’; podría evolucionar a categoría 5 el próximo miércoles

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    Guerrero y Michoacán suspenden clases por huracán ‘Polo’; podría evolucionar a categoría 5 el próximo miércoles
    En Michoacán se ha determinado la suspensión de clases, el 22 y el 23 de septiembre, como medida de prevención. Cuartoscuro

Autoridades educativas de Guerrero informaron que el martes 22 se suspenderán las clases en toda la entidad

ACAPULCO, GRO.- Debido a la proximidad del huracán Polo, que se mantiene en categoría 1, a tierras mexicanas, las autoridades educativas de Michoacán y Guerrero dieron a conocer la suspensión de clases para ambas entidades ante las inminentes afectaciones del meteoro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que luego de fortalecerse a huracán en costas del Pacífico mexicano, la dependencia mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

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Hasta las 18:00 horas, la Conagua advertía que su avance favorece vientos, lluvias y oleaje elevado para distintas áreas del litoral del Pacífico mexicano.

AUTORIDADES EDUCATIVAS IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante este escenario, las autoridades educativas han puesto en marcha medidas de prevención en aquellas regiones que estarán bajo la influencia del ciclón, entre ellas la suspensión de actividades escolares.

En Michoacán se ha determinado la suspensión de clases como medida de prevención ante posibles afectaciones que podría generar el paso del huracán Polo por la zona costera y de la entidad.

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Los días de suspensión serán 22 y 23 de septiembre e incluye a planteles públicos y privados de todos los niveles educativos de siete municipios de la región Sierra-Costa, dado e pronóstico de lluvias asociadas al ciclón.

Mientras que en Guerrero se informó que el martes 22 se suspenderán las clases en toda la entidad como medida de prevención; aplica tanto para escuelas públicas como privadas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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