Planean construir 18 puentes vehiculares para conectar el oriente de Edomex, donde habitan 10 millones de personas

TOLUCA, EDOMEX.- El gobierno federal construirá 18 nuevos puentes vehiculares en el oriente del Estado de México, con una inversión conjunta de 3 mil 800 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en la entidad, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), Sheinbaum detalló que 995 millones de pesos se destinarán a 5.7 kilómetros de infraestructura vial en Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y La Paz.

A esta inversión se suman 2 mil millones de pesos para los dos Puentes Alameda Oriente, que en conjunto tendrán una longitud de 1.2 kilómetros.

CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS DOS PUENTES INICIARÁN ESTE AÑO Para este 2026 está previsto el arranque de los primeros nueve puentes, con una inversión cercana a 900 millones de pesos. Entre las obras se encuentran los puentes Los Olivos y Xaltipac, en Chimalhuacán; el de avenida 5 de Mayo, en Ecatepec, y el Distribuidor Vial Tlapacoya-López Mateos, entre Ixtapaluca y Chalco.

También se contempla el Puente del Salado, en La Paz; los cruces de Aquiles Serdán y Río de los Remedios, en Tlalnepantla, y la conexión entre avenida Las Torres y Eje 10, en Valle de Chalco. El proyecto incluye además el Puente Alfredo del Mazo, entre Ixtapaluca y Valle de Chalco; la rehabilitación del puente vehicular San Lorenzo y las gasas de acceso a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, obra de 1.2 kilómetros hacia una zona industrial. El anuncio forma parte del Plan Oriente, que contempla 121 programas y acciones para una región donde habitan más de 10 millones de mexiquenses.