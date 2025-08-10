Proponen reforzar la inclusión digital para personas discapacitadas

CDMX.- El diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está impulsando reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de estas modificaciones al marco legal es garantizar que este sector tenga un acceso equitativo a las tecnologías, servicios digitales y oportunidades laborales en entornos virtuales.

A través de esta iniciativa se busca la modificación de los artículos 2, 5, 6, 11 y 29, planteando que a los principios que deberían observar las políticas públicas se sumen la participación directa de las personas con discapacidad en herramientas tecnológicas y normativas, así como la promoción de entornos digitales accesibles y tecnología inclusiva.

En estos cambios añaden que entre las facultades de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal está la del fomento de la participación de este sector de la sociedad en la vida pública, política y social del país.

La propuesta establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) tendrá entre sus funciones el garantizar espacios laborales remotos, plataformas digitales de empleo y que los procesos de selección virtual sean accesibles para las personas a través de tecnología adaptativa, formatos y asistencia personalizada.

Las autoridades también deberán garantiza que este sector tenga acceso efectivo a la justicia digital, la inclusión de audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y plataformas en formatos accesibles para personas que tengan una discapacidad sensorial, cognitiva o psicosocial.

En el proyecto añaden el concepto de “accesibilidad digital universal”, el cual describen como el diseño de plataformas digitales y servicios que puedan ser utilizados por personas con una discapacidad.