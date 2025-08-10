Proponen reforzar la inclusión digital para personas discapacitadas

México
/ 10 agosto 2025
    Proponen reforzar la inclusión digital para personas discapacitadas
    Legislador busca que este sector tenga una mayor participación en la vida pública, política y social del país | Foto: Especial

Sugieren reformas para la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

CDMX.- El diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está impulsando reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de estas modificaciones al marco legal es garantizar que este sector tenga un acceso equitativo a las tecnologías, servicios digitales y oportunidades laborales en entornos virtuales.

A través de esta iniciativa se busca la modificación de los artículos 2, 5, 6, 11 y 29, planteando que a los principios que deberían observar las políticas públicas se sumen la participación directa de las personas con discapacidad en herramientas tecnológicas y normativas, así como la promoción de entornos digitales accesibles y tecnología inclusiva.

En estos cambios añaden que entre las facultades de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal está la del fomento de la participación de este sector de la sociedad en la vida pública, política y social del país.

La propuesta establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) tendrá entre sus funciones el garantizar espacios laborales remotos, plataformas digitales de empleo y que los procesos de selección virtual sean accesibles para las personas a través de tecnología adaptativa, formatos y asistencia personalizada.

Las autoridades también deberán garantiza que este sector tenga acceso efectivo a la justicia digital, la inclusión de audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y plataformas en formatos accesibles para personas que tengan una discapacidad sensorial, cognitiva o psicosocial.

En el proyecto añaden el concepto de “accesibilidad digital universal”, el cual describen como el diseño de plataformas digitales y servicios que puedan ser utilizados por personas con una discapacidad.

$!Carlos Alberto Guevara Garza, diputado del Verde Ecologista, pide cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Foto: Especial
Carlos Alberto Guevara Garza, diputado del Verde Ecologista, pide cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Foto: Especial

Añaden el término “tecnología asistida” como cualquier sistema, aplicación, equipo o software usado para incrementar, mantener o mejoras las capacidades funcionales de las personas con discapacidad, principalmente en entornos digitales.

El diputado Guevara Garza expone que la acelerada transformación digitalización y la fase de digitalización de servicios públicos, empleos, educación, justicia y participación ciudadana crearon nuevas barreras para este sector.

Las limitaciones que esta nueva adaptación genera profundizan en la desigualdad y contradicen los principios de accesibilidad universal, igualdad sustantiva y autonomía.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en ella argumentan que la reforma permite la reducción de la brecha digital, el aumento de la inserción laboral en entornos digitales, garantizar el acceso a la justicia digital y participación democrática.

El objetivo de este proyecto también es el impulsar el desarrollo tecnológico con enfoque de derechos humanos y cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de inclusión y accesibilidad.

Esta iniciativa se alinea con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Ley General de Educación, en su dimensión de accesibilidad digital.

Temas


Discapacidad
Plataformas Digitales

