Operativos en Jalisco dejan cinco muertos y un centro para la producción de metanfetamina desmantelado

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    Operativos en Jalisco dejan cinco muertos y un centro para la producción de metanfetamina desmantelado
    Al ingresar a la zona, los efectivos fueron atacados a balazos y repelieron la agresión. Cortesía

El ataque ocurrió luego de trabajos de inteligencia que llevaron a Fuerzas Especiales hasta dos campamentos atribuidos al CJNG

GUADALAJARA, JAL.- Durante un operativo realizado este viernes en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, un enfrentamiento entre elementos federales y hombres armados dejó cinco personas muertas, entre ellas un militar, además de otro efectivo herido.

La movilización se realizó luego de trabajos de inteligencia que llevaron a Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y a elementos de la Guardia Nacional hasta dos campamentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al ingresar a la zona, los efectivos fueron atacados a balazos y repelieron la agresión. Cuatro de los presuntos agresores murieron en el sitio, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

DOS MILITARES RESULTARON HERIDOS DURANTE EL OPERATIVO EN JILOTLÁN

Durante el enfrentamiento también resultaron heridos dos militares, quienes fueron evacuados vía aérea al Hospital Militar de Apatzingán, Michoacán. Uno de ellos murió mientras recibía atención médica debido a las lesiones sufridas.

En los campamentos fueron aseguradas cinco armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50; 138 artefactos explosivos improvisados, cartuchos, cargadores, seis vehículos -uno con blindaje de fábrica- y equipo táctico.

En la operación participaron tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y personal de la Fiscalía General de la República (FGR).

DESMANTELAN CENTRO DE PARA LA PRODUCCIÓN DE METANFETAMINA

En otro despliegue realizado también ayer en Jalisco, autoridades federales localizaron y desmantelaron en la localidad de Petacala, en Santa María del Oro, un centro para la producción de metanfetamina atribuido al denominado Cártel de los Reyes.

En el sitio hallaron cinco reactores, cinco condensadores industriales, mil 635 litros de sustancia química cruda para destilar, mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo y 150 kilogramos de cloruro de calcio.

La ubicación se logró mediante trabajos de inteligencia y el intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

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