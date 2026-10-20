Dictan prisión preventiva a “El Talibán”, presunto miembro de Los Chapitos

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    Dictan prisión preventiva a “El Talibán”, presunto miembro de Los Chapitos
    Detención de “El Talibán”, presunto miembro de Los Chapitos. DEFENSA

Un juez de control vinculó a Jesús Abraham García Perales, presunto operador del Cártel de Sinaloa, por portación de armas exclusivas.

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Jesús Abraham García Perales, conocido como El Talibán. El imputado es señalado por las autoridades federales como presunto integrante y operador clave de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

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La medida cautelar fue dictada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). A García Perales se le imputan delitos por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de la posesión ilegal de cartuchos y cargadores.

La detención de “El Talibán” ocurrió durante un operativo desplegado por fuerzas de seguridad en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. La captura se concretó tras labores de inteligencia militar y policial en la zona costera del estado.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un vehículo, armamento pesado, cargadores surtidos, cientos de cartuchos útiles y equipo táctico militar. Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades federales para integrar la carpeta de investigación.

RANGO EN LA ESTRUCTURA CRIMINAL

“El Talibán” es identificado como un hombre de confianza dentro de la estructura operativa de Los Chapitos. De acuerdo con informes del Gobierno Federal, respondía directamente a las órdenes de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, presunto jefe regional de la organización en la entidad.

Las líneas de investigación vinculan a esta célula delictiva no solo con el tráfico de armas, sino también con eventos de violencia recientes en la región, entre ellos el homicidio de trabajadores mineros en la zona serrana.

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PRÓXIMOS PASOS EN EL PROCESO JUDICIAL

El imputado permanecerá privado de la libertad mientras se realiza la audiencia de vinculación a proceso. En esta etapa, el juez resolverá si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio formal en su contra.

Por su parte, la FGR continuará reuniendo elementos de prueba para consolidar la acusación por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por su probable responsabilidad en otros ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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