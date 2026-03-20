Proyectan inversión 4.4% del PIB para ‘Plan México’ rumbo a 2030

De este modo, el nivel de inversión en infraestructura que alcanzaría el país en 2030 con el Plan del Gobierno y el PEF quedaría por encima de algunas referencias internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que para América Latina estima que debería ser de al menos 3.1 por ciento del PIB, aseveró la dependencia federal.

Con el Plan de Infraestructura 2026-2030, que solo para este año contempla 722 mil millones de pesos adicionales a lo que ya está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación ( PEF ), el Gobierno apunta a que México alcance una inversión de 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al final del sexenio, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Creemos que este Plan de 5.6 billones de pesos, que combina recursos públicos y mixtos, nos va a permitir hacia adelante apuntalar esto, poner las condiciones en los sectores que consideramos estratégicos —en este caso energía, logística y agua para la parte de desarrollo industrial— y al mismo tiempo generar algunos puntos de conectividad y de mejores condiciones para la población en donde se van a desarrollar los Polos del Bienestar” , dijo María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, durante su participación en la 89 Convención Bancaria.

"Para 2026, esta inversión representa 722 mil millones de pesos, que es 1.9 por ciento del PIB adicional; esto se suma a lo que ya está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es 2.5 por ciento. Entonces, esto nos llevaría a un total de inversión en infraestructura de 4.4 por ciento del PIB" .

La funcionaria indicó que se está pensando en que se puedan hacer proyecciones e inversiones a largo plazo para ayudar a apuntalar ya catalizar la inversión privada.

“Normalmente hay una valoración importante entre la inversión pública y cuánto se puede potenciar la inversión privada a partir de esto, y obviamente esto viene de la mano de todas las metas que ya se establecieron en el Plan México” , mencionó Bonilla.

Sobre la caída histórica que sufre el país en inversión física en general, la subsecretaria de Hacienda recordó que el objetivo para 2030 es elevar la proporción respecto al PIB de un total de 25 a 28 por ciento para 2030 con el Plan México.

"Tenemos que fortalecer el mercado interno y creo que hay que aumentar muchas condiciones para que esto pueda pasar. Y también incrementar el contenido nacional, que esto es algo que viene muy alineado con la visión que trae la Asociación de Bancos de México (ABM) de colocar crédito a las pequeñas y medianas empresas (Pymes)" .

“Las Pymes son las que más empleo generan y creemos que esto puede sentar las bases para que exista una industria mucho más sólida en México, que la matriz de insumo-producto también esté más diversificada” , manifestó.