Plan B: Plantean excluir revocación de Sheinbaum en 2027 para destrabar reforma

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió un nuevo escenario para el Plan B en materia electoral, en el que la reforma llegaría a esa instancia legislativa sin revocación de mandato.

Ricardo Monreal abrió un nuevo escenario para el Plan B , en el que la reforma llegaría a la Cámara de Diputados sin revocación de mandato.

Explicó que un escenario probable es que el Senado apruebe la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en lo general, pero una o varias bancadas podrían reservar artículos para su discusión en lo particular; entre ellos el 35, referente a la revocación de mandato de la Presidencia.

Monreal indicó que si en la votación en lo particular el o los artículos reservados no alcanzan la mayoría calificada, tendrían que ser excluidos de la minuta que el Senado enviaría a la Cámara de Diputados.

El PT se ha negado a aprobar el Plan B, principalmente porque no está de acuerdo en que la revocación se realice el mismo día de la jornada electoral, el 6 de junio de 2027, pues favorecería a Morena y ellos tendrían un retroceso. Su propuesta es realizarla dos meses después, en agosto del próximo año.

“En la Cámara de Senadores hipotéticamente pueden decir: votamos en lo general, principalmente los tres aliados, para lograr la mayoría calificada, pero en el momento de reservas, ustedes recuerden cuál es la voz sacramental: 'se aprueba en lo general y se reservan los artículos tal y tal para la discusión en lo particular'” , explicó.

En ese escenario, agregó, los diputados tendrían que aprobar el llamado Plan B tal como sea enviado por el Senado.