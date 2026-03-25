Plan B: Plantean excluir revocación de Sheinbaum en 2027 para destrabar reforma

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México
/ 25 marzo 2026
    Plan B: Plantean excluir revocación de Sheinbaum en 2027 para destrabar reforma
    Esta maniobra permitiría avanzar con el resto de la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando fuera el polémico ejercicio de consulta para destrabar la mayoría calificada. CUARTOOSCURO

Ante la negativa del PT de avalar la revocación el día de la elección federal de 2027, Monreal perfiló un escenario donde se desechen los artículos en disputa

Ricardo Monreal abrió un nuevo escenario para el Plan B, en el que la reforma llegaría a la Cámara de Diputados sin revocación de mandato.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió un nuevo escenario para el Plan B en materia electoral, en el que la reforma llegaría a esa instancia legislativa sin revocación de mandato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/ella-lo-busco-pt-y-verde-le-pierden-el-miedo-al-regimen-arrinconados-por-sheinbaum-loret-de-mola-IG19687197

Explicó que un escenario probable es que el Senado apruebe la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en lo general, pero una o varias bancadas podrían reservar artículos para su discusión en lo particular; entre ellos el 35, referente a la revocación de mandato de la Presidencia.

Monreal indicó que si en la votación en lo particular el o los artículos reservados no alcanzan la mayoría calificada, tendrían que ser excluidos de la minuta que el Senado enviaría a la Cámara de Diputados.

El PT se ha negado a aprobar el Plan B, principalmente porque no está de acuerdo en que la revocación se realice el mismo día de la jornada electoral, el 6 de junio de 2027, pues favorecería a Morena y ellos tendrían un retroceso. Su propuesta es realizarla dos meses después, en agosto del próximo año.

“En la Cámara de Senadores hipotéticamente pueden decir: votamos en lo general, principalmente los tres aliados, para lograr la mayoría calificada, pero en el momento de reservas, ustedes recuerden cuál es la voz sacramental: 'se aprueba en lo general y se reservan los artículos tal y tal para la discusión en lo particular'” , explicó.

En ese escenario, agregó, los diputados tendrían que aprobar el llamado Plan B tal como sea enviado por el Senado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-ve-anomalias-en-gasto-de-morena-para-periodico-regeneracion-JG19688177

Ayer en la Cámara Alta se discutió la iniciativa en comisiones, sin la presencia de los dos legisladores del PT de la comisión de Puntos Constitucionales, Gonzalo Yáñez y Liz Sánchez. La propuesta fue aprobada con 24 votos a favor de los senadores de la 4T y el rechazo de 11 opositores.

Del agua al cielo

El lunes circuló entre los diputados una baraja con una carta de Ricardo Monreal y la presidenta con el agua al cuello. Ayer, senadores de Morena se llevaron estampitas —estilo el “Detente” de AMLO— donde aparece el expresidente y Claudia Sheinbaum entre nubes junto a la Virgen de Guadalupe.

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