Publica candidato a Corte audios que presuntamente vinculan a esposa de Ernesto Zedillo con el crimen

César Gutiérrez Priego , candidato a ministro de la Suprema Corte, reveló audios que presuntamente vinculan con el crimen organizado a Nilda Patricia Velasco , esposa del ex presidente Ernesto Zedillo .

“Tú nomás pones eso y yo pongo todo lo demás. Jala conmigo, yo me atoré contigo el otro día porque me chingó el ‘Temo’. Y ya me encontré con este amigo”, se escucha decir a quien, de acuerdo con el candidato, es Nilda Patricia Velasco, en una supuesto conversación con Jesús Amezcua, líder del Cártel de Colima en 1996.

“Si quieres que recoja Sergio los papeles (el dinero) [...] ¿De la buena? Pero, ¿a cómo te sale? O como tú, de la que tú quieras. Mira ahorita está cobrando el puro cocinado está cobrando 14 (mil dólares)”, se escucha en otro audio.

“El chiste es que trabajemos en equipo, se hace más. Ya te dije ayer, nomás no me eches de cabeza”.

Gutiérrez Priego advirtió recientemente que su candidatura a la Corte ha despertado “la ira de los conservadores y corruptos que no quieren que el Poder Judicial cambie”.

”No es gratuito que estos ataques, mentiras y difamaciones contra mi persona se multipliquen al mismo tiempo que Ernesto Zedillo regresa al escenario público, el mensaje es más que claro”.