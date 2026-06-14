¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas por obras?

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    ¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas por obras?
    La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México continúa operando con algunas restricciones debido a trabajos de remodelación. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce cuáles son las estaciones que permanecen cerradas, las alternativas de traslado disponibles y cuándo podrían concluir las obras.

Aunque gran parte de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya reanudó operaciones tras las obras de modernización, todavía existen estaciones que permanecen cerradas al público, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/metro-cdmx-inicia-licitacion-para-modernizar-controles-asi-sera-la-primera-etapa-BA20468922

Actualmente, las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán continúan sin servicio. En ambos casos, los trenes circulan con normalidad, pero no realizan ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que quienes se dirigen a estos puntos deben utilizar rutas alternas.

La Línea 2 mantiene su operación de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, con excepción de estas dos estaciones que siguen fuera de servicio debido a trabajos e intervenciones en la infraestructura.

¿Por qué permanecen cerradas Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán?

El cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán responde a la instalación del Fan Fest del Mundial 2026 en la Plaza de la Constitución, un evento que ha modificado la movilidad en el Centro Histórico de la capital.

Por su parte, la estación Chabacano continúa cerrada debido a las obras relacionadas con la construcción de la llamada Calzada Flotante, un proyecto de mejoramiento urbano que ha requerido la intervención de esta zona del Metro.

Debido a estas restricciones, el STC Metro recomienda a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.

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Gran parte de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya reanudó operaciones tras las obras de modernización, FOTO: CUARTOSCURO

Alternativas para llegar al Centro Histórico

Si tu destino es el Zócalo de la Ciudad de México, existen diversas opciones para acercarte utilizando la red del Metro.

La principal alternativa es descender en la estación Pino Suárez, que conecta con las líneas 1 y 2 y permite llegar caminando al primer cuadro de la ciudad.

También es posible utilizar la Línea 2 y bajar en Allende, o bien viajar por la Línea 8 y descender en las estaciones San Juan de Letrán o Bellas Artes, desde donde se puede acceder fácilmente al Centro Histórico.

Estas opciones buscan reducir las afectaciones para miles de usuarios que diariamente utilizan esta ruta.

¿Cuándo terminarán las obras de la Línea 2?

La entrega total de los trabajos de remodelación estaba prevista para los días previos al arranque del Mundial 2026; sin embargo, las autoridades capitalinas reprogramaron la conclusión del proyecto debido a diversos factores, entre ellos las manifestaciones registradas sobre Calzada de Tlalpan.

En días recientes se reabrió la estación San Antonio Abad, lo que permitió restablecer la circulación completa de trenes entre Tasqueña y Cuatro Caminos. No obstante, las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán continúan pendientes de reapertura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/obras-del-metro-cdmx-estaran-listas-en-3-semanas-asegura-brugada-OC20882509

Hasta el momento, el STC Metro no ha confirmado una fecha definitiva para que ambas estaciones vuelvan a brindar servicio, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales para conocer las próximas actualizaciones.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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