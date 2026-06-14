¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas por obras?

Aunque gran parte de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya reanudó operaciones tras las obras de modernización, todavía existen estaciones que permanecen cerradas al público, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.

Actualmente, las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán continúan sin servicio. En ambos casos, los trenes circulan con normalidad, pero no realizan ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que quienes se dirigen a estos puntos deben utilizar rutas alternas.

La Línea 2 mantiene su operación de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, con excepción de estas dos estaciones que siguen fuera de servicio debido a trabajos e intervenciones en la infraestructura.

¿Por qué permanecen cerradas Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán?

El cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán responde a la instalación del Fan Fest del Mundial 2026 en la Plaza de la Constitución, un evento que ha modificado la movilidad en el Centro Histórico de la capital.

Por su parte, la estación Chabacano continúa cerrada debido a las obras relacionadas con la construcción de la llamada Calzada Flotante, un proyecto de mejoramiento urbano que ha requerido la intervención de esta zona del Metro.

Debido a estas restricciones, el STC Metro recomienda a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.