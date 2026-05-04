Metro CDMX inicia licitación para modernizar controles: así será la primera etapa

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    Metro CDMX inicia licitación para modernizar controles: así será la primera etapa
    El Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzó una licitación para modernizar sus puestos de control en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro - Victoria Valtierra Ruvalcaba

El proceso incluye fechas clave, requisitos y busca mejorar la operación del sistema en una primera fase.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México dio un paso clave hacia la modernización de su infraestructura al lanzar una licitación pública nacional para actualizar los puestos de control en distintas áreas del sistema. Esta iniciativa forma parte de una primera etapa orientada a mejorar la operación, supervisión y seguridad del transporte más utilizado en la capital.

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¿En qué consiste la modernización del Metro CDMX?

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, el proyecto contempla la renovación de los puestos de control, espacios fundamentales desde donde se coordinan operaciones, monitoreo y respuesta ante incidencias en la red del Metro.

La modernización busca:

- Optimizar la supervisión en tiempo real

- Mejorar la capacidad de respuesta ante fallas

- Fortalecer la seguridad operativa

- Actualizar tecnología en sistemas clave

Aunque esta es solo una primera fase, representa un avance importante en la transformación del sistema.

Fechas clave del proceso de licitación

El proceso de licitación ya está en marcha y contempla distintas etapas formales que deberán seguir las empresas interesadas. Entre los puntos más relevantes destacan:

Consulta y adquisición de bases

Las bases de la licitación tienen un costo de 5 mil pesos y pueden consultarse en dos vías:

1. De manera presencial en Delicias 67, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

2. A través del sitio oficial del Metro CDMX

El pago puede realizarse mediante cheque certificado, depósito bancario o transferencia electrónica.

$!De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, el proyecto contempla la renovación de los puestos de control.
De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, el proyecto contempla la renovación de los puestos de control. Foto: Cuartoscuro - Mario Jasso

Etapas del proceso

Las actividades clave del proceso se llevarán a cabo en el auditorio “Lázaro Cárdenas del Río”, dentro de las instalaciones del Metro. Estas incluyen:

- Junta de aclaraciones

- Presentación de propuestas técnicas y económicas

- Apertura de documentación legal

- Emisión del fallo final

El resultado de la licitación se dará a conocer el 19 de mayo a las 12:00 horas.

Reglas y condiciones del concurso

El Metro estableció que las condiciones de la licitación no podrán ser modificadas ni negociadas una vez publicadas, lo que garantiza un proceso formal y estructurado.

Además, se incluyó una cláusula explícita que prohíbe cualquier forma de discriminación en el proceso, tanto en la participación como en la eventual asignación del contrato. Esto abarca aspectos como género, edad, condición social, origen étnico o cualquier otra característica personal.

¿Por qué es importante esta modernización?

La actualización de los puestos de control es una de las piezas clave para mejorar la operación del Metro CDMX. Estos espacios son el centro de toma de decisiones en tiempo real, por lo que contar con tecnología actualizada puede impactar directamente en la eficiencia del servicio.

Impacto para los usuarios

Aunque el proyecto se enfoca en infraestructura interna, sus beneficios podrían reflejarse en la experiencia diaria de los usuarios, como:

- Menor tiempo de respuesta ante fallas

- Mejor coordinación en la operación de trenes

- Mayor seguridad en la red

- Un paso hacia la modernización del transporte

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/metro-de-la-ciudad-de-mexico-logra-acuerdos-con-el-sindicato-MI19991629

Este proceso de licitación marca el inicio de una estrategia más amplia para modernizar el Metro de la Ciudad de México. En un sistema que transporta a millones de personas diariamente, la actualización tecnológica es fundamental para garantizar un servicio más eficiente, seguro y confiable.

La primera etapa enfocada en los puestos de control podría sentar las bases para futuras intervenciones en otras áreas clave del sistema, consolidando así un modelo de transporte más acorde con las necesidades actuales de la capital.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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