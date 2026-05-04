Metro CDMX inicia licitación para modernizar controles: así será la primera etapa

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México dio un paso clave hacia la modernización de su infraestructura al lanzar una licitación pública nacional para actualizar los puestos de control en distintas áreas del sistema. Esta iniciativa forma parte de una primera etapa orientada a mejorar la operación, supervisión y seguridad del transporte más utilizado en la capital.

¿En qué consiste la modernización del Metro CDMX? De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial, el proyecto contempla la renovación de los puestos de control, espacios fundamentales desde donde se coordinan operaciones, monitoreo y respuesta ante incidencias en la red del Metro. La modernización busca: - Optimizar la supervisión en tiempo real - Mejorar la capacidad de respuesta ante fallas - Fortalecer la seguridad operativa - Actualizar tecnología en sistemas clave Aunque esta es solo una primera fase, representa un avance importante en la transformación del sistema. Fechas clave del proceso de licitación El proceso de licitación ya está en marcha y contempla distintas etapas formales que deberán seguir las empresas interesadas. Entre los puntos más relevantes destacan: Consulta y adquisición de bases Las bases de la licitación tienen un costo de 5 mil pesos y pueden consultarse en dos vías: 1. De manera presencial en Delicias 67, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc 2. A través del sitio oficial del Metro CDMX El pago puede realizarse mediante cheque certificado, depósito bancario o transferencia electrónica.

Etapas del proceso Las actividades clave del proceso se llevarán a cabo en el auditorio “Lázaro Cárdenas del Río”, dentro de las instalaciones del Metro. Estas incluyen: - Junta de aclaraciones - Presentación de propuestas técnicas y económicas - Apertura de documentación legal - Emisión del fallo final El resultado de la licitación se dará a conocer el 19 de mayo a las 12:00 horas. Reglas y condiciones del concurso El Metro estableció que las condiciones de la licitación no podrán ser modificadas ni negociadas una vez publicadas, lo que garantiza un proceso formal y estructurado. Además, se incluyó una cláusula explícita que prohíbe cualquier forma de discriminación en el proceso, tanto en la participación como en la eventual asignación del contrato. Esto abarca aspectos como género, edad, condición social, origen étnico o cualquier otra característica personal. ¿Por qué es importante esta modernización? La actualización de los puestos de control es una de las piezas clave para mejorar la operación del Metro CDMX. Estos espacios son el centro de toma de decisiones en tiempo real, por lo que contar con tecnología actualizada puede impactar directamente en la eficiencia del servicio. Impacto para los usuarios Aunque el proyecto se enfoca en infraestructura interna, sus beneficios podrían reflejarse en la experiencia diaria de los usuarios, como: - Menor tiempo de respuesta ante fallas - Mejor coordinación en la operación de trenes - Mayor seguridad en la red - Un paso hacia la modernización del transporte

Este proceso de licitación marca el inicio de una estrategia más amplia para modernizar el Metro de la Ciudad de México. En un sistema que transporta a millones de personas diariamente, la actualización tecnológica es fundamental para garantizar un servicio más eficiente, seguro y confiable. La primera etapa enfocada en los puestos de control podría sentar las bases para futuras intervenciones en otras áreas clave del sistema, consolidando así un modelo de transporte más acorde con las necesidades actuales de la capital.

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