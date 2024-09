¿Qué implica el polémico traspaso de la Guardia Nacional al control de la Sedena?

Cuando López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, había esperanzas, alentadas por sus propios comentarios, de que enviaría a los militares de vuelta a los cuarteles tras muchos años de enfrentamiento con los poderosos cárteles de la droga. Ahora, al final de su sexenio, los militares no solo permanecerán en las calles, sino que también comandarán la Guardia Nacional de casi 130,000 efectivos.

Mientras que la policía está entrenada para ser garante de derechos, los militares lo están para luchar contra enemigos externos que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos, explicó.

López Obrador sostiene que los militares son dignos de confianza y no son corruptos, en contraposición con la policía federal, a la que disolvió tachándola de “profundamente corrupta” y acusándola de no tener arreglo .

“ Me parece que este cambio, junto con lo que acabamos de ver de la reforma al Poder Judicial, pues deja en una total vulnerabilidad a los ciudadanos ”, planteó Cárdenas.

Para el analista de seguridad David Saucedo el cambio sólo es la “ formalización de algo que existía de facto ”, pero no permitirá que el cuerpo sea más competente en las labores de seguridad.

Saucedo expresó que la Guardia Nacional no ha sido efectiva para bajar los niveles de violencia porque su forma de operar es “nada más como presencia disuasiva, rondines y la instalación de cuarteles”. No investiga, no tiene inteligencia y ni siquiera enfrenta directamente a las células criminales, aseguró.

