¿Qué pasa en Iztapalapa? Expertos de la UNAM explican reciente ‘enjambre’ de microsismos
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Varios microsismos despertaron a los habitantes de Iztapalapa en la CDMX esta mañana. ¿Qué son y por qué ocurren en la ciudad? Esto dicen los expertos
Los microsismos registrados recientemente en distintas zonas de la capital forman parte de un fenómeno conocido como “enjambre sísmico”, de acuerdo con especialistas. Este tipo de actividad se caracteriza por la ocurrencia de varios movimientos de baja magnitud en un periodo corto, sin que exista un sismo principal que los detone.
Expertos explican que estos eventos son superficiales y comparten características similares, lo que sugiere que se originan en una misma estructura geológica. A diferencia de los sismos tradicionales con réplicas, en este caso se trata de movimientos independientes, aunque relacionados entre sí.
La actividad no es nueva. Registros históricos muestran que fenómenos similares se presentaron en décadas pasadas, aunque hoy son más visibles debido al avance en los sistemas de monitoreo sísmico.
Los especialistas también señalan que estos microsismos ocurren en una zona geológicamente activa, asociada a fallas locales dentro de una región volcánica. Su baja profundidad explica por qué, pese a su magnitud reducida, pueden percibirse con intensidad en áreas cercanas al epicentro.
Aunque generan preocupación entre la población, este tipo de movimientos no representa, en principio, un escenario de emergencia, pero sí evidencia la complejidad del subsuelo y la necesidad de seguir estudiando su comportamiento.
¿POR QUÉ NO SE ACTIVA LA ALERTA SÍSMICA CON LOS MICROSISMOS EN IZTAPALAPA?
Cuando un microsismo ocurre, por lo general no se activan las alertas sísmicas, ya que el sistema está diseñado para el alertamiento de movimientos telúricos lejanos, dicen los expertos en sismos de la Red ECOS del SSN, el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres (CONAPRED).
“La Ciudad de México actualmente está monitoreada a través de una red de más de 170 estaciones de riesgo sísmico que transmiten datos en tiempo real hasta las instalaciones del SSN y del Instituto de Ingeniería, permitiendo el registro de sismos en toda la ciudad”, apuntan.