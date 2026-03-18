¿Qué pasa en Iztapalapa? Expertos de la UNAM explican reciente ‘enjambre’ de microsismos

Los microsismos registrados recientemente en distintas zonas de la capital forman parte de un fenómeno conocido como “enjambre sísmico”, de acuerdo con especialistas. Este tipo de actividad se caracteriza por la ocurrencia de varios movimientos de baja magnitud en un periodo corto, sin que exista un sismo principal que los detone.

Expertos explican que estos eventos son superficiales y comparten características similares, lo que sugiere que se originan en una misma estructura geológica. A diferencia de los sismos tradicionales con réplicas, en este caso se trata de movimientos independientes, aunque relacionados entre sí.

La actividad no es nueva. Registros históricos muestran que fenómenos similares se presentaron en décadas pasadas, aunque hoy son más visibles debido al avance en los sistemas de monitoreo sísmico.

Los especialistas también señalan que estos microsismos ocurren en una zona geológicamente activa, asociada a fallas locales dentro de una región volcánica. Su baja profundidad explica por qué, pese a su magnitud reducida, pueden percibirse con intensidad en áreas cercanas al epicentro.