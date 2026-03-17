Sin antivirales contra el sarampión, expertos urgen a reforzar vacunación ante más de 13 mil casos

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/ 17 marzo 2026
    Sin antivirales contra el sarampión, expertos urgen a reforzar vacunación ante más de 13 mil casos
    Con transmisión activa en el país, especialistas alertan que el sarampión no tiene tratamiento antiviral y que la única barrera real es completar esquemas de vacunación. ESPECIAL
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Advierten que si baja la cobertura, el virus puede disparar brotes rápidos, sobre todo entre población sin antecedentes de inmunización

CDMX.- Especialistas en salud pública advirtieron que la vacunación es la única medida efectiva para romper la cadena de transmisión del virus del sarampión, debido a que no existen tratamientos ni antivirales para frenar su propagación, en un contexto en el que México acumula más de 13 mil diagnósticos confirmados.

La doctora Frida Rivera Buendía, coordinadora estratégica de datos del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), expuso que el sarampión es un padecimiento viral agudo de alta contagiosidad, prevenible mediante esquemas de inmunización, y señaló que cuando la cobertura disminuye pueden presentarse brotes de rápida expansión.

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Durante una reunión en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a invitación de la Secretaría General de la institución, la funcionaria de la Secretaría de Salud presentó información sobre el comportamiento del patógeno y planteó acciones que pueden aplicarse en comunidades universitarias para reducir riesgos de transmisión.

En el panorama epidemiológico, indicó que los grupos más afectados se concentran en infantes de uno a cuatro años; en segundo término, menores de cinco a nueve años, y en tercer lugar personas adultas de 25 a 29 años que no cuentan con esquema completo.

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Sobre la distribución por sexo, señaló que el porcentaje de casos se mantiene prácticamente equilibrado, con 49.32% en mujeres y 50.8% en hombres, de acuerdo con los reportes más recientes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Rivera Buendía apuntó que los estados con mayor número de registros son Chihuahua —donde la propagación inició en comunidades menonitas— y Jalisco, entidad que este año presenta incrementos en escuelas primarias y secundarias.

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La especialista subrayó que más de 80% de los casos corresponde a personas sin antecedente de esquema aplicado o con estatus desconocido, por lo que insistió en la necesidad de alcanzar coberturas de al menos 95% para interrumpir la transmisión.

Detalló que las manifestaciones clínicas suelen incluir fiebre alta y malestar general, tos, conjuntivitis, lesiones de Koplik en la mucosa oral y exantema que inicia en la cara y se extiende al tronco y extremidades, y añadió que el reconocimiento temprano y el aislamiento ayudan a reducir contagios, mientras que dos dosis representan la principal medida de protección individual y colectiva. Con información de La Jornada

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