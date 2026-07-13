¿Qué pasó en la Gruta de Chichicazapan? 4 fallecidos y servicios de turismo clandestino

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    Rescatistas en la Gruta de Chichicazapan, Puebla Vanguardia

A causa de las lluvias y la negligencia de un supuesto guía turístico, una familia quedó atrapada en el interior de la Gruta de Chichicazapan

El 7 de julio, un grupo de turistas sufrió una serie de negligencias, mientras visitaban la Gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, en plena tarde de lluvia.

Una familia de seis integrantes contrató un servicio de guía turística; sin embargo, según los testimonios de dos de los sobrevivientes, las indicaciones del guía ocasionaron que el resto de los implicados quedaran atrapados dentro de la gruta, mientras se llenaba de agua y los arrastraba a las profundidades.

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Uno de los sobrevivientes logró salir de la gruta y pedirle ayuda a la comandancia de Cuetzalan del Progreso. Elementos de Protección Civil fueron desplegados para proceder con la misión de rescate y búsqueda. No obstante, tras haber rescatado a la segunda sobreviviente y al guía, el incremento de las lluvias causó una pausa en las operaciones.

Posteriormente, elementos de Protección Civil encontraron sin vida, entre el 10 y 11 de julio, a Ismael Peña, sus hijas Yazmín Lizbeth Peña Antonio y Karime Peña Antonio y a Gerardo Julián de los Santos.

Los únicos sobrevivientes fueron Agustín (pareja de Yazmín Peña), Araceli Antonio (esposa de Ismael) y el guía turístico, quien fue identificado como Conrado Vázquez.

Los familiares de las víctimas, al igual que los sobrevivientes, exigieron justicia y una investigación sobre el incidente.

En un comunicado reciente, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio nuevas actualizaciones sobre el caso. Se destacó que el servicio turístico, contratado para explorar la Gruta de Chichicazapan, no yace registrado ante la Secretaría Federal de Turismo ni del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/bomberos-rescatan-a-hombre-que-cayo-en-un-arroyo-en-saltillo-ID22123209

Las víctimas del incidente contrataron los servicios de exploración de Josué Mendoza Méndez, quien convocó a Conrado Vázquez como guía dentro de las grutas. Por ello, se deberá esperar a que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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