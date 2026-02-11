¿Qué pena podría recibir Gaby ‘N’?... la enfermera que atropelló y arrastró a motociclista en CDMX

/ 11 febrero 2026
    ¿Qué pena podría recibir Gaby ‘N’?... la enfermera que atropelló y arrastró a motociclista en CDMX
    El caso de Gaby N., relacionado con la muerte de un motociclista tras un atropello en Periférico Oriente y Eje 6 Sur, ha generado un fuerte impacto social y jurídico. VANGUARDIA/ARCHIVO

La forma en que ocurrieron los hechos, la fuga de la conductora, el arrastre de la víctima por casi dos kilómetros y el presunto intento de ocultar evidencia colocan el expediente en un terreno penal de alta gravedad

La víctima, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, circulaba en su motocicleta cuando fue impactada por un Honda City azul en un cruce de alta afluencia vehicular. Tras el impacto, la conductora Gaby ‘N’ no se detuvo, y el cuerpo del motociclista fue arrastrado por casi dos kilómetros, hasta que un tope permitió que se liberara en la alcaldía de Iztapalapa en la CDMX.

Cámaras de seguridad y videos de testigos captaron el momento, lo que aceleró la atención pública y la reacción en redes sociales. Las imágenes se convirtieron en una pieza clave para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, la presunta responsable habría guardado el vehículo, retirado las placas de circulación y abandonado el automóvil en Ciudad Nezahualcóyotl, antes de permanecer prófuga por aproximadamente un mes, hasta su localización y captura.

IMPLICACIONES LEGALES Y POSIBLE DELITO

Aunque en un inicio la defensa podría intentar argumentar un hecho de tránsito culposo, la conducta posterior complica esa narrativa. La omisión de auxilio, la fuga prolongada y el presunto intento de ocultar pruebas fortalecen la hipótesis de un homicidio calificado.

En la Ciudad de México, este delito contempla una pena de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes acreditadas. Factores como la prolongación del sufrimiento de la víctima, la crueldad, la evasión de la justicia y la manipulación de evidencia suelen ser determinantes para que los jueces impongan sanciones en el rango medio o alto.

El punto central del proceso será demostrar si la conductora era consciente del impacto y continuó la marcha sabiendo que la víctima estaba debajo del vehículo, lo que podría configurar dolo eventual.

PENA ESTIMADA Y FACTORES CLAVE

Si la Fiscalía logra acreditar homicidio calificado con agravantes, la pena probable podría ubicarse entre 30 y 45 años de prisión, especialmente por el contexto mediático, la gravedad del hecho y la conducta posterior.

En contraste, una eventual reclasificación a homicidio culposo implicaría sanciones mucho menores, pero se considera jurídicamente difícil dadas las circunstancias del caso.

DATOS CURIOSOS Y RELEVANTES

· El caso podría sentar precedente en delitos viales con resultado mortal en la CDMX

· La fuga y la omisión de auxilio suelen ser elementos decisivos para aumentar la pena

· El concepto de dolo eventual permite castigar conductas donde el responsable prevé el riesgo y aun así continúa

El caso de Gaby N. no solo representa un expediente penal de alto perfil, sino también un debate público sobre la responsabilidad en hechos de tránsito, la obligación de auxiliar a las víctimas y los límites entre un accidente y un delito grave. Su resolución podría marcar un antes y un después en la forma en que se sancionan los atropellos fatales con fuga en México.

