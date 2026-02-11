¿Qué pena podría recibir Gaby ‘N’?... la enfermera que atropelló y arrastró a motociclista en CDMX

La víctima, Roberto Hernández, repartidor de 52 años, circulaba en su motocicleta cuando fue impactada por un Honda City azul en un cruce de alta afluencia vehicular. Tras el impacto, la conductora Gaby ‘N’ no se detuvo, y el cuerpo del motociclista fue arrastrado por casi dos kilómetros, hasta que un tope permitió que se liberara en la alcaldía de Iztapalapa en la CDMX. Cámaras de seguridad y videos de testigos captaron el momento, lo que aceleró la atención pública y la reacción en redes sociales. Las imágenes se convirtieron en una pieza clave para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, la presunta responsable habría guardado el vehículo, retirado las placas de circulación y abandonado el automóvil en Ciudad Nezahualcóyotl, antes de permanecer prófuga por aproximadamente un mes, hasta su localización y captura. TE PUEDE INTERESAR: Roberto Hernández, motociclista atropellado en CDMX, iba a recoger a su esposa y nunca llegó IMPLICACIONES LEGALES Y POSIBLE DELITO Aunque en un inicio la defensa podría intentar argumentar un hecho de tránsito culposo, la conducta posterior complica esa narrativa. La omisión de auxilio, la fuga prolongada y el presunto intento de ocultar pruebas fortalecen la hipótesis de un homicidio calificado. En la Ciudad de México, este delito contempla una pena de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de las agravantes acreditadas. Factores como la prolongación del sufrimiento de la víctima, la crueldad, la evasión de la justicia y la manipulación de evidencia suelen ser determinantes para que los jueces impongan sanciones en el rango medio o alto.

El punto central del proceso será demostrar si la conductora era consciente del impacto y continuó la marcha sabiendo que la víctima estaba debajo del vehículo, lo que podría configurar dolo eventual. PENA ESTIMADA Y FACTORES CLAVE Si la Fiscalía logra acreditar homicidio calificado con agravantes, la pena probable podría ubicarse entre 30 y 45 años de prisión, especialmente por el contexto mediático, la gravedad del hecho y la conducta posterior. En contraste, una eventual reclasificación a homicidio culposo implicaría sanciones mucho menores, pero se considera jurídicamente difícil dadas las circunstancias del caso.